Cubana visita Carlos III en La Habana: "Los pocos artículos que venden se encuentran repetidos en los estantes"

Un reciente video compartido en TikTok por la usuaria cubana @kary_y_jony mostró el desolador estado del centro comercial Carlos III, uno de los más conocidos de La Habana. En la grabación, de unos 40 segundos, la joven recorre parte del establecimiento, donde se observan espacios vacíos, locales cerrados y una escasa oferta de productos.

“Así está hoy el centro comercial más grande de Cuba”, dijo al compartir la publicación, en la que se aprecia una tienda con estantes prácticamente vacíos y escasa iluminación. La usuaria recuerda que hace unos años Carlos III pasó a vender en Moneda Libremente Convertible (MLC), una divisa virtual que no se corresponde con el salario en pesos que reciben la mayoría de los trabajadores cubanos.

Durante su testimonio, la creadora de contenido señala que la tienda está “completamente desabastecida”, que los pocos artículos disponibles son repetitivos y que no se encuentran productos de primera necesidad. También menciona que varios departamentos están cerrados o en proceso de remodelación. Finalmente, lanza una conjetura sobre el futuro del centro: “tal parece que esta tienda pasará a vender en dólares o en las llamadas tarjetas clásicas”.

Este tipo de publicaciones en redes sociales se ha vuelto frecuente ante el deterioro de las condiciones de venta en tiendas estatales. A mediados de febrero, otro video difundido por la usuaria @zol.arias mostró una situación similar en el mismo centro comercial: estanterías vacías, instalaciones en mal estado y largas colas para comprar huevos en MLC.

En aquella ocasión, el cartón de huevos costaba 6 MLC, lo que equivalía a unos 1,800 CUP, mientras que en el mercado informal el precio podía superar los 2,600 CUP. El proceso de compra incluía la entrega del carné de identidad y largas horas de espera, según relató la joven.

Ambas publicaciones han generado reacciones de indignación, nostalgia y frustración entre los internautas, que recuerdan cuando Carlos III era un espacio concurrido y bien abastecido, con opciones de entretenimiento y compras variadas.

La situación descrita en estos testimonios no es aislada. Cuba atraviesa una profunda crisis económica que se refleja en la escasez de alimentos y productos básicos, el alza de precios y el deterioro del sistema comercial en MLC, al que muchos cubanos no tienen acceso por no recibir remesas o no contar con tarjetas habilitadas para estas transacciones.

Aunque las autoridades han prometido mejoras en la distribución de productos, la realidad diaria sigue marcada por colas interminables, anaqueles vacíos y precios fuera del alcance de buena parte de la población. Los testimonios en redes sociales se han convertido en una vía para documentar y compartir lo que vive el cubano de a pie.

