Actor Ray Cruz lamenta el estado del centro comercial Carlos III: "Me ha dado una tristeza ver esta tienda así"

El actor cubano Ray Cruz compartió un video grabado en la tienda Carlos III, ubicada en La Habana, en el que muestra con preocupación y tristeza el estado actual de uno de los centros comerciales más emblemáticos de la capital.

"De muchos años, hoy entré a la Plaza de Carlos III. Yo me crie aquí, o sea, tengo 40 años y me crie aquí. (...) Y me ha dado una tristeza ver esta tienda así, vacía, con cuatro niños en dos aparatos", dijo en Instagram.

"Un lugar que era el lugar donde los domingos, los padres venían para allá y se pasaban el día con sus hijos. Qué feo todo, de verdad", afirmó.

El video del actor expone un local prácticamente desolado, con locales cerrados y apenas presencia de clientes y trabajadores, una situación que refleja la escasez de productos básicos y la caída de la capacidad de compra de los cubanos.

Sus palabras reflejan el contraste entre el pasado de Carlos III -un punto de encuentro familiar y comercial- y su situación actual: un espacio silencioso, con estanterías desabastecidas y una afluencia mínima de personas.

La galería, que durante años fue un referente del comercio en divisas en La Habana, luce silenciosa y deteriorada. Su realidad es la misma que golpea al resto del país: escasez de productos, precios altos y una fuerte caída en la capacidad de compra de la población.

"Qué ganas, qué deseos de que vayamos a mejor, no a bien, a mejor, nos los merecemos, por Dios", expresó el artista.

El centro comercial Carlos III fue durante años uno de los referentes del comercio en La Habana. Allí funcionaban tiendas de electrodomésticos, ropa, artículos del hogar y una zona gastronómica muy concurrida.

Sin embargo, hoy luce casi irreconocible: pasillos vacíos, locales cerrados y muy poca oferta de productos.

Imágenes previas compartidas en redes sociales ya denunciaban esta realidad.

En octubre pasado, la usuaria de TikTok rossy8972 documentó pasillos vacíos y una actividad mínima en los locales, contrastando fuertemente con la aglomeración habitual que caracterizaba al centro.

Asimismo, en marzo, kary_y_jony grabó un video de 40 segundos recorriendo Carlos III, donde se apreciaban estantes desabastecidos, iluminación escasa y un entorno que evidencia abandono y deterioro.

La situación del centro comercial Carlos III evidencia un problema más amplio: la crisis económica que atraviesa Cuba. Lo que antes era un punto de encuentro familiar hoy se ha convertido en un símbolo del colapso del comercio interno y de la incapacidad del gobierno de garantizar bienes esenciales.

El deterioro de Carlos III también refleja la desconexión del sistema económico cubano con las necesidades reales de la población.

Hace años la tienda pasó a vender en MLC, lo cual no se corresponde con los ingresos de la mayoría de los trabajadores, limitando aún más el acceso a productos básicos y dejando a los ciudadanos ante la frustración de recorrer espacios comerciales donde prácticamente no hay nada que comprar.

El video compartido por Ray Cruz pone en evidencia cómo espacios emblemáticos, que alguna vez fueron símbolo de vida comunitaria y recreación, han sido transformados en testimonios visibles de la mala gestión y del desabastecimiento crónico.

Sus palabras, nacidas desde la memoria personal y el vínculo con el barrio, resumen el sentimiento de muchos cubanos al ver cómo espacios que formaron parte de su vida hoy reflejan el deterioro de un país donde cada vez hay menos para comprar y menos personas que puedan hacerlo.