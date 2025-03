"Si no pueden con este país, váyanse": Indignación en Cuba por palabras de Díaz-Canel

Las recientes declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que su administración no es responsable de los apagones en Cuba y que es víctima de una campaña de descrédito, han generado una ola de indignación en las redes sociales.

En un video difundido ampliamente, Díaz-Canel llegó incluso a convocar a protestas contra el presidente argentino Javier Milei, desviando la atención de la grave crisis interna que enfrenta Cuba.

Lo más leído hoy:

La respuesta de los cubanos no se hizo esperar. En el post de CiberCuba sobre este tema, se pueden leer más de 3,200 comentarios cargados de frustración y críticas al régimen. Los usuarios exigen explicaciones sobre la gestión de los recursos del país y cuestionan el cinismo de las declaraciones del mandatario.

“Si no tienes dinero y ya no puedes con esto, entrégalo. El pueblo no tiene nada ni tampoco tiene la culpa; es el que hoy sufre hambre, falta de medicamentos, de corriente. Vivimos en extrema miseria con salarios muy bajos que no alcanzan para nada. Así no se construye revolución, así es una tortura vivir”, expresó un usuario, reflejando el sentir general.

Otro comentario reza: “¿Dónde están los dólares de todos los médicos que llevan años pagándote en dólares y les das pesos cubanos? ¿Dónde están los dólares de las remesas, del turismo, de las exportaciones? ¿Dónde están los dólares de las tiendas en MLC? ¡Habla! ¡De eso es que tienes que hablar!”.

La población también denuncia la ineficiencia estatal y la corrupción interna. “Eso es responsabilidad del gobierno; si no hubiesen prohibido la propiedad privada, quizás eso no sería así. Además, dinero tienen, solo que no para el pueblo. Son unos ineficientes”, señaló otro internauta.

Las críticas también apuntan a las incongruencias del discurso oficial: “Este hombre invita a protestar por el pueblo argentino y entonces los cubanos no podemos salir a nuestras propias calles a protestar. O sea, los argentinos sí pueden protestar, nosotros no. Ese mal gobierno incompetente ya nadie lo cree”.

El descontento es palpable: “Eso es fácil: si no pueden con este país, váyanse y permitan que gente más capaz lo administre y gobierne”, sentenció otro comentario que resume el hartazgo popular.

Autoridades salen a justificar la crisis energética

El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, anunció que durante 2025 podrían reducirse los apagones gracias a la incorporación de 46 parques solares con una capacidad estimada de hasta 1,000 megawatts (MW). Sin embargo, admitió que no se eliminarán debido al deterioro prolongado de las termoeléctricas, la falta de piezas de repuesto y la caída sostenida en la producción de crudo nacional.

De la O Levy señaló que la generación eléctrica consume más del 50% del combustible disponible en Cuba y que la infraestructura para transportar el crudo es precaria. La producción petrolera nacional ha caído en 138,000 toneladas este año por falta de financiamiento y recursos, aumentando la dependencia de importaciones.

El gobierno apuesta ahora por el impulso de energías renovables con apoyo de China, que contempla la instalación de 100 parques solares hasta 2031. El primero fue activado en febrero de este año en las afueras de La Habana.

No obstante, los expertos advierten que estos avances serán insuficientes para resolver los problemas estructurales que arrastra el sistema eléctrico cubano desde hace décadas.

Los apagones continúan afectando gravemente la vida diaria de los cubanos y la economía nacional, que no registró crecimiento en 2024.

En varias provincias, los cortes de electricidad superan las 20 horas diarias, provocando interrupciones productivas y profundizando el malestar social. Este contexto ha sido detonante de las principales protestas antigubernamentales de los últimos años.

Preguntas Frecuentes sobre las Declaraciones de Díaz-Canel y la Crisis en Cuba