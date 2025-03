Cubana en EE. UU. estalla contra familiar de Cuba que le exige dinero: "Ahora yo soy la más mala del mundo"

Una joven cubana que reside en Estados Unidos expresó su frustración en redes sociales por las exigencias económicas de allegados en la isla, a quienes en el pasado ayudó, pero que ahora la critican por no poder enviarles dinero.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la usuaria @heidydiazsosa relató que lleva más de dos años viviendo fuera de Cuba y que, desde su llegada, ha apoyado a su madre y a otras familias en la isla. Sin embargo, aseguró que cuando no ha podido enviar dinero, algunas de esas personas la han juzgado duramente.

“Quiero que me digan si les ha pasado lo que a mí. Llevo en este país dos años y meses y siempre he ayudado a mi mamá y a otras familias. Resulta ser que en el tiempo que yo ayudaba a esa familia mía yo era la mejor, y ahora esa familia me escribe que le hace falta un dinero y, como yo le mandé a mi mamá, me pregunta que por qué no le mandé a ella”, contó en su video.

La joven explicó que al responder que en este momento no podía enviar más dinero porque priorizó ayudar a su madre, recibió reproches. “Ahora yo soy la más mala del mundo”, lamentó.

Con tono de indignación, afirmó que muchas veces quienes emigran se ven en la obligación de sostener económicamente a familiares y conocidos en Cuba, lo que se convierte en una carga emocional.

“Cuando tú ayudas sin tener que ayudar, ahora tú no puedes porque no te alcanza, y eres la mala. Si ustedes ayudan a una persona, se les va a hacer una obligación, y el día que no puedan, van a ser los malos. Ayuden a su mamá, a su papá, y los demás que resuelvan como puedan”, sentenció.

El testimonio de la joven ha generado debate en redes sociales, donde muchos cubanos en el exterior se han sentido identificados con su experiencia, marcada por la presión de ayudar económicamente a sus seres queridos en una isla sumida en una profunda crisis.

