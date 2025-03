El Chicleee se topa con Sandro Castro en una guagua: "El vampiro Chupandro"

El Chicleee sigue haciendo de las suyas con sus videos en redes sociales, pero toparse nada más y nada menos que con Sandro Castro en una guagua fue más que suficiente para irse viral y desatar una lluvia de comentarios.

El polémico youtuber cubano compartió un video en el que aparece en un ómnibus de transporte urbano en La Habana y va mostrando a algunos de los pasajeros que lo miran como si estuviera mal de la cabeza. Mientras, él se mete con una señora que va en el asiento de impedidos físicos y otro señor al que lo llama “el hombre del saco” y se burla de su falta de dientes.

Sin embargo, lo mejor del video es cuando sale frente a su cámara el nieto de Fideo Castro, “el vampiro Chupandro” como lo llamó, luciendo pullover, short corto y tenis.

“¿Qué tú haces aquí asere, ay dios mira esto asere?”, le dice El Chicleee a Sandro a la vez que lo escanea de la cabeza a los pies con su cámara.

La incomodidad de Sandro Castro era visible como si estuviera fuera de lugar y algunos pensarán, 'como alguien que nunca en su vida se ha montado en una guagua de transporte público'.

“Te voy a tirar una cristach, tú saliste del manicomio hoy”, le responde Sandro mientras El Chicleee decía a los cuatro vientos que se había topado con “el vampiro”.

“¿Te gusta el pellejo blanco o el prieto?”, le pregunta El Chicleee y Sandro le responde inmerso en su personaje: “Vampiro no come mal”.

Basta con ver el video para saber que este “encuentro” entre ambos no fue cosa fortuita, sino algo bien planeado para seguir dando de qué hablar en las redes.

El video provocó reacciones divididas entre los seguidores de El Chicleee en Instagram, mientras unos pocos rieron con la ocurrencia, otros lo criticaron fuertemente por asociarse con Sandro Castro: “Viste como alguien te decepciona de la peor forma”; “Histórico un Castro montado en una guagua”; “Se me cayó un grande”; “Esa colaboración no me cuadró”; “Sigan haciendo famosos a los que se burlan de la miseria de nuestro pueblo”; “Chicleee desde hoy ya estás en el team de Sandro Castro y La Cintumbare sabes lo que te toca ahora en redes”; “Qué haces andando con el singao ese”; “Más nunca te doy un like es más te voy a dejar de seguir ya no eres cómico”; “Decepción completa cuando vi a Sandro, ay te vas a desgraciar”.

