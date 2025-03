La reacción de Otaola al video de La Cintumbare cantando en directo en Cuba: "Chocolate te parece Beethoven"

El presentador cubano Alexander Otaola no se contuvo este jueves al reaccionar a un video viral donde aparece La Cintumbare cantando en directo en un centro nocturno de Cuba. Durante la transmisión de su programa “Hola! Ota-Ola”, el influencer arremetió contra la polémica figura por su interpretación.

“Tu oyes a La Cintumbare haciendo esto y Chocolate te parece Beethoven. Chocolate te parece un maestro de maestros”, comentó Otaola con tono crítico al comparar el desempeño musical de la cantante con el del reguetonero Chocolate MC.

El presentador cuestionó duramente las capacidades vocales de La Cintumbare y lo que, en su opinión, representa esta puesta en escena para la música cubana actual.

“Oye a La Cintumbare por un lado y la música por otro. ¿Qué es esto señores? Esto no es nada, esto no llega a nada, esta mujer no tiene ni melodía, ni musicalidad. Miren de lo que nos libramos”, expresó.

El fragmento del programa se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde seguidores y detractores de ambos artistas han intercambiado opiniones encontradas.

La Cintumbare, conocida por su contenido polémico y estilo irreverente, ha ganado notoriedad en los últimos meses, mientras que Otaola continúa usando su plataforma para comentar y criticar aspectos de la farándula cubana, tanto dentro como fuera de la isla.

