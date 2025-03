Emotivo mensaje de cubana sobreviviente de derrame cerebral en Tampa tras un año de "haber vuelto a nacer"

Arianna Hernández, la joven madre cubana de Tampa que sobrevivió a un coma tras sufrir varios infartos cerebrales, publicó un emotivo mensaje este 27 de marzo en sus redes para conmemorar el primer aniversario del grave incidente de salud que rebasó.

"Gracias a todos de verdad. Hoy hace un año de lo que me sucedió. Quiero darle gracias a Dios por estar viva y a todos los que rezaron por mí.

Gracias, que Dios los bendiga a todos porque tuve una oportunidad más de vida para estar de pie al lado de mi hijo, que lo amo mucho", escribió en un mensaje que mostró imágenes de sus peores momentos tras el .

"Gracias. A ustedes hoy cumplo un año de estar de pie y aquí al lado de mi hijo disfrutando de él. Gracias de verdad, los amo a todos con sinceridad", reiteró en un mensaje publicado en TikTok.

Captura de TikTok/la.china..obba

En el apartado comentarios de la publicación decenas de personas la felicitaron por ser una guerrera y por su fortaleza para superar el delicado trance que la mantuvo entre la vida y la muerte.

Numerosos internautas tuvieron palabras especiales para el padre de su hijo, quien fue figura clave en su recuperación y cuyo empeño y tenacidad en la recuperación de Arianna se viralizaron en conmovedores videos que fueron mostrando las diferentes fases de recuperación de la joven.

Ingresada desde el 28 de marzo de 2024 en el Melech Hospice House en Temple Terrace, Florida, la joven -conocida por sus allegados como “La China”- llegó a ser desahuciada por la institución hospitalaria, donde incluso le desconectaron el pasado 3 de abril los ventiladores que la ayudaban a respirar.

Sin embargo, el notable empeño de su familia y en especial del padre de su hijo, que no cejó ni un momento en la lucha por traerla de vuelta, obraron el milagro.

El caso de Arianna Hernández conmovió de tal manera, que llegaron a recaudarse más de 34 mil dólares en apoyo del menor en una cuenta en la plataforma de recaudación GoFundMe cuando se pensó que la muerte de la joven era inminente.

En octubre del pasado año, mientras El Taiger luchaba por su vida tras haber recibido un disparo en la cabeza, durante un directo de Instagram Arianna compartió su experiencia personal y se mostró en desacuerdo con la posibilidad de desconectar al artista, apelando a que había darle tiempo.

"Quiero hablar sobre lo que le pasó al Taiger para decir que no le desconecten, porque a mí me pasó algo igual. Me querían desconectar y finalmente lo hicieron, pero tuve la suerte de que seguí viviendo. Yo pienso que él no puede tener muerte cerebral", expresó Arianna en esa oportunidad.

"A mí me decían que iba a quedar como vegetal, y yo viví y estoy bien. Me recuperé bastante rápido", añadió, poniendo su ejemplo. Lamentablemente, en el caso de El Taiger no hubo milagro.