Bombero de 23 años agrede a anciano en discusión por espacio de estacionamiento en Miami-Dade

Lo que comenzó como una salida tranquila a pescar terminó en una escena de violencia inesperada para Fernando Cárdenas, un hombre de 70 años al que un joven bombero de 23 años tiró al suelo tras una discusión por un espacio de estacionamiento en el suroeste de Miami-Dade.

El incidente sucedió el miércoles por la noche en la intersección de la 125 Place y la 147 Terrace, una zona residencial normalmente apacible.

Según el reporte policial, Fernando Herrera, el presunto agresor, empujó con fuerza a Cárdenas y le provocó una caída. Como resultado, el señor sufrió heridas en la espalda.

"Uno ya no puede ni hablar sin que lo agredan"

En declaraciones a Telemundo 51, la víctima relató su versión de los hechos y mostró las lesiones que presenta tras el incidente.

"Yo simplemente le dije que no podían estacionar ahí, que usaran los espacios de visita… y sin decir nada, vino y me empujó fuerte. Caí al piso", contó visiblemente afectado.

"Mire cómo me dejó… esto no es justo, uno ya no puede ni hablar sin que lo agredan", lamentó Cárdenas, mostrando hematomas visibles en la espalda.

El agresor, tras las rejas

La policía de Miami-Dade arrestó a Fernando Herrera poco después del altercado. Durante el interrogatorio con los oficiales, el joven, que trabaja como bombero, admitió haber empujado al anciano .

Ahora enfrenta un cargo de agresión a una persona de 65 años o más, considerado un delito grave en el estado de Florida. Una jueza le impuso una fianza de cinco mil dólares y deberá enfrentar un proceso judicial por el acto violento.

Repercusiones legales y comunitarias

El incidente ha generado indignación entre vecinos de la comunidad, quienes han expresado su solidaridad con la víctima y su preocupación por el aumento de episodios de agresión derivados de conflictos menores.

Las autoridades recuerdan que la agresión física a personas mayores está penada con severidad en Florida y puede conllevar consecuencias penales significativas.

Preguntas frecuentes sobre el incidente de agresión en Miami-Dade