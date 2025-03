La cubana Suramy, conocida en TikTok como @suramy.la.chuli , protagonizó un emotivo video que ha conmovido a miles de personas en redes sociales. El material muestra el reencuentro con su hija, su madre y otros familiares en Cuba, tras un largo tiempo de separación. Las imágenes, grabadas de noche, capturan abrazos llenos de llanto, risas y emoción, reflejo de lo que significa para muchos cubanos regresar al país y reunirse con los suyos.

Sin embargo, entre la avalancha de comentarios de apoyo y ternura, algunas personas centraron su atención en el atuendo que llevaba Suramy: un conjunto negro ajustado con aberturas en las piernas. “Dios, pero y esa ropa para ir a Cuba, ¿qué es eso?”, escribió una usuaria, desatando una polémica que dejó al descubierto lo que muchas mujeres viven al exponerse públicamente en redes sociales: críticas basadas más en la apariencia que en el contenido emocional o humano de lo que comparten.

La respuesta de Suramy no se hizo esperar y fue tan contundente como elegante. "No sabía que mi ropa venía con un comité de aprobación. La próxima vez te pido consejo... aunque viendo tu criterio, mejor no", escribió en los comentarios. Más adelante, publicó otro video en el que respondió a una crítica más directa, diciendo: "Mi estilo te impactó más de lo que quieres admitir. Criticas mi ropa, pero al final del día tengo algo que tú no tienes: valores, amor propio y una familia que no se compra en cualquier tienda".

A pesar de las críticas, la mayoría de los mensajes fueron de apoyo incondicional. “Lo importante no fue la ropa, tú y ellos estaban felices”, comentó una usuaria. Otra escribió: “Ese abrazo es el que todos necesitamos, ¿qué importa cómo fuiste vestida?”. Muchas personas compartieron su deseo de poder vivir un momento similar, y otras relataron experiencias personales que conectaban con el sentimiento del video.

Más allá del debate superficial sobre su ropa, la historia de Suramy resalta el valor del reencuentro familiar para los cubanos que viven fuera de la isla. Su video recuerda que lo esencial no está en lo que se lleva puesto, sino en lo que se lleva dentro. La emoción genuina de volver a abrazar a los seres queridos supera cualquier mirada crítica, y demuestra que el amor, la unidad y los afectos son lo que realmente importa.

