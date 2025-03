Trump asegura que su Gobierno ha transformado EE.UU. como nunca antes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su administración está llevando a cabo una transformación sin precedentes en el país, destacando su impacto en la economía, la seguridad fronteriza y la política internacional.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario enfatizó la magnitud de los cambios bajo su gestión: "Nunca se ha visto una transformación del país como la que está ocurriendo, a la vista de todos, en Estados Unidos. Las empresas están llegando a nuestro país a niveles nunca antes vistos, y con ellas se generan empleos (¡y dinero!). ¡Es una experiencia maravillosa!".

Lo más leído hoy:

La Casa Blanca también respaldó las declaraciones de Trump a través de un mensaje oficial en el que se hace eco de las declaraciones del republicano: "Nunca habrá habido una transformación de un país como la que está ocurriendo, a la vista de todos, en los Estados Unidos de América".

Además, la administración de Trump publicó un video propagandístico en el que resalta su mensaje de cambio y fortaleza:

"Los estadounidenses, nos han dado un mandato para un cambio audaz y profundo… Y solo los más fuertes ascenderán a la cima”, comienza diciendo el breve clip que es un realce a la cultura del país norteamericano.

“Nuestro país ya no será el mismo, y esta no es solo cualquier competencia. Este es marzo, esta es la locura. Y en esta casa, cada jugada cuenta. Nuestro país está al borde de un renacimiento. Lo que el mundo nunca ha visto. No hay segunda oportunidad”, refleja el mensaje en video.

Además de su retórica, la administración de Trump enumeró una serie de lo que han llamado logros en las diez semanas que lleva el presidente en la Casa Blanca y que están transformando el país. Entre sus acciones más recientes destacaron:

La detención de un líder clave de la pandilla MS-13 en Virginia y la captura de más de 370 inmigrantes ilegales con antecedentes criminales en Massachusetts.

La imposición de un arancel del 25% a automóviles extranjeros y a productos de países que comercian con Venezuela, en un esfuerzo por fortalecer la economía nacional y presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Inversiones millonarias en la industria manufacturera, como el anuncio de Hyundai de invertir 20 mil millones de dólares en EE.UU. y la expansión de Schneider Electric y Rolls-Royce.

Operaciones militares que eliminaron células del Estado Islámico en Somalia y lograron un acuerdo de cese al fuego entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro.

Reducción del precio de los huevos en casi un 60% y el aumento de las ventas de viviendas en un 5.1% en comparación con el año anterior.

Firma de varias órdenes ejecutivas, incluyendo una sobre integridad electoral, otra para modernizar los pagos federales y otra para eliminar propaganda antiestadounidense en museos y parques nacionales.

Asimismo, su administración ha impulsado sanciones contra oficiales iraníes, bloqueado financiamiento a ONGs vinculadas a causas progresistas y ha promovido recortes de gasto en diversas áreas de la burocracia federal.

En enero de 2025, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, marcando el inicio de una serie de políticas destinadas a cumplir sus promesas de campaña y diferenciarse de la administración anterior.

Entre sus primeras acciones, reinstauró a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, revirtiendo una decisión previa que había eliminado a la isla de dicha lista.

En el ámbito doméstico, Trump firmó múltiples órdenes ejecutivas en su primer día, abordando temas como inmigración, energía y economía.

Además, su administración ha enfrentado tensiones internacionales, como la fallida reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en febrero, donde no se logró un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania.

Estas acciones reflejan la dirección que ha tomado el gobierno de Trump en su segundo mandato, enfocándose en políticas que refuercen su visión de "América Primero" y en la implementación de medidas que consideran esenciales para la seguridad y prosperidad del país.

Preguntas frecuentes sobre la transformación de Estados Unidos bajo el gobierno de Trump