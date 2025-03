Trump revoca permisos a petroleras para exportar crudo de Venezuela

Vídeos relacionados:

La administración Trump revocó los permisos y licencias a compañías asociadas a la petrolera estatal venezolana PDVSA, según confirmó la agencia EFE a partir de comunicados trascendidos en medios estadounidenses.

Entre las empresas notificadas por la administración Trump sobre la revocación de sus permisos para exportar crudo y derivados de Venezuela se encuentran la española Repsol, la estadounidense Global Oil Terminals, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries.

La petrolera italiana Eni afirmó a The Financial Times que este domingo había sido notificada por las autoridades estadounidenses de que ya no se le permitía ser reembolsada por el gas que produce en Venezuela a través de los suministros de petróleo que le da PDVSA.

"Eni opera siempre en pleno cumplimiento del marco internacional de sanciones", afirmó la empresa, alegando que indagarían en Washington acerca de la forma para seguir oeprando sin ser afectada por las sanciones.

Global Oil Terminals, empresa comercial propiedad del magnate Harry Sargeant III, dijo que también había recibido la orden del gobierno de EE.UU. de que tendría que liquidar sus licencias para exportar productos del régimen de Maduro.

Según el presidente de la empresa, las licencias tendrán que disolverse antes del 27 de mayo y todos los pagos a las entidades venezolanas deben efectuarse antes de este miércoles.

Los permisos fueron otorgados durante la administración de Joe Biden. La suspensión de las exenciones que permiten a esas compañías hacer negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA son las últimas medidas adoptadas por la administración Trump para presionar a Maduro, que asumió un tercer mandato en enero a pesar de las pruebas generalizadas de fraude en las elecciones de julio de 2024.

La semana pasada, el presidente de EE.UU. dijo que impondría un arancel del 25% a todas las importaciones de cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela.

En un post en Truth Social, Trump justificó la medida al afirmar que el gobierno de Nicolás Maduro ha enviado "de forma deliberada y engañosa" a decenas de miles de delincuentes a Estados Unidos, incluyendo miembros del Tren de Aragua, grupo designado como "Organización Terrorista Extranjera".

El anuncio se produce en medio de crecientes tensiones entre ambos países. A inicios de febrero, Venezuela y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para la deportación de migrantes venezolanos, comprometiéndose Caracas a aceptar a todos los repatriados.

Sin embargo, en las últimas semanas, el proceso se ha complicado, con el gobierno de Maduro negándose a recibir algunos vuelos con deportados, lo que ha llevado a la administración de Trump a advertir sobre sanciones severas si Venezuela no cumple con los términos pactados.

Precisamente, una de ellas fue la revocación de las “concesiones” otorgadas por el exmandatario, Joe Biden, al régimen de Maduro con respecto a transacciones petroleras y condiciones electorales firmadas el 26 de noviembre de 2022.

Preguntas frecuentes sobre la revocación de licencias petroleras a Venezuela por Trump