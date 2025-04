Sobreviviente de accidente en Cuba solicita visa humanitaria y denuncia negligencia médica

Una cubana de 42 años, identificada como Maite y sobreviviente de un accidente en La Habana, está pidiendo una visa humanitaria para salir de Cuba y recibir atención médica especializada, tras denunciar que fue víctima de negligencia médica en dos hospitales de La Habana.

El llamado fue difundido desde Estados Unidos por Osvany Sánchez, impulsor de la página de Facebook Pesca en Miami, quien, junto al exboxeador Lino Tomasén, conocido como “El Hombre de Hierro Cubano”, pidió apoyo solidario para gestionar la salida del país de la afectada y facilitar su tratamiento en el extranjero.

“Yo no me quiero quedar en Cuba, que me piquen los trocantes… una visa humanitaria, que no me piquen los trocantes ni que me hagan esa operación en la vejiga, que me puedo hasta morir”, declaró la mujer en un video compartido en redes sociales.

“Esto fue negligencia médica del Hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez, y después todo terminó en el Hospital Hermanos Ameijeiras”, añadió visiblemente afligida.

Según su testimonio, su situación médica se ha agravado al punto de desarrollar escaras, pero afirma que no puede mostrar imágenes porque las plataformas como Facebook las censuran.

“Yo tengo 42 años y todavía estoy joven, y yo no estaba así. Todo esto fue negligencia médica”, insiste la mujer.

En su mensaje también pidió ayuda económica: “Un favor a todo aquel que me pueda ayudar con un granito de arena, se lo pido”.

Tomasén aseguró que impulsarán una campaña de recaudación, posiblemente a través de GoFundMe.

“Si quieres ayudar a Maite por favor o conoces a alguien que pueda ayudar a Maite con una visa Humanitaria por contáctame al 786.685.9365 te doy toda la información de ella para que la ayudes”, subrayó el perfil de Pesca en Miami.

Ambos activistas apelan a la solidaridad de la comunidad cubana en el exterior para brindar apoyo urgente a esta mujer, quien teme por su vida si permanece en el sistema de salud cubano.

En otro video compartido por la página Pesca en Miami, Maite relató entre lágrimas las duras condiciones en las que intenta sobrevivir en su vivienda, luego de haber sido dada de alta sin recibir el tratamiento necesario.

“Hoy me tuve que curar con servilletas. Servilletas. Meterme mechas con servilletas en los huesos, donde los tengo expuestos… No puedo mostrar ese video porque está muy feo. Solo Dios sabe lo que estoy pasando”, expresó.

Maite asegura que no tiene materiales de cura ni medicamentos y denuncia que fue enviada a su casa “a morirse”, sin más opciones médicas.

“Aquí ya no me van a hacer más nada. Me dejaron ir para la casa. Nunca hubo materiales de cura en el policlínico, nunca hubo medicamentos”, lamentó.

Visiblemente debilitada, narró que padece de diarreas constantes tras meses de tratamiento con antibióticos y que su flora intestinal está dañada: “Necesito pastillas probióticas. Por favor, ayúdenme”, suplicó.

La mujer mencionó que sus escaras empeoraron en el Hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez, donde afirma que casi pierde la vida.

Luego fue trasladada al Hospital Hermanos Ameijeiras, pero también denuncia haber sido rechazada allí.

“Me pasaron para el Ameijeiras porque sabían lo que habían hecho en el Fructuoso. Y de ahí también me botaron como una perra”, dijo, asegurando tener pruebas en su teléfono.

“Llevo siete años así. Nunca me han querido operar las escaras. Siempre me rechazaron entre hospitales porque decían que era infeccioso”, explicó.

Actualmente, asegura que le han propuesto una operación riesgosa en la vejiga y los “trocantes”, algo que teme profundamente.

“Me quieren cerrar el cuello de la vejiga y operarme después las escaras, como si yo fuera un caballo. Tengo que firmar un papel y me puedo morir. Yo no quiero eso”, denunció.

Maite reiteró su deseo de salir del país para ser tratada fuera de Cuba: “Tengo 42 años. No me quiero morir. Me estoy curando con papel de servilleta en un hueso expuesto. Por favor, que esto se haga viral. No puedo más. Ayúdenme”.

