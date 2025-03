Damir sufre un serio riesgo de perder la visión

Vídeos relacionados:

Eliannis Ramírez, madre de Damir Ortiz, el niño cubano que fue trasladado de urgencia a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, compartió en su cuenta de Facebook un desgarrador mensaje sobre la situación de su hijo.

En una publicación acompañada de fotos de los carritos de juguete que tanto le gustan a Damir, la madre expresó su profunda tristeza y desesperación al enfrentar la posibilidad de que su hijo haya perdido la vista de manera irreversible.

"Miro estos carritos y me da una tristeza inmensa y profunda, porque aunque quiera ser todo lo más positiva del mundo, no estoy ajena a la realidad de que le jodieron la vista y la vida a mi hijo. Dice el oftalmólogo que él no cree que Damir pueda volver a ver y ahí es donde yo miro esto y me rompo", escribió Ramírez.

Damir, de 10 años, siempre soñó con viajar al "país de los juguetes", y en enero le confesó a su madre que esperaba cumplir sus 11 años en Estados Unidos.

Hoy, su futuro es incierto debido al tratamiento erróneo que recibió en Cuba. "Mi niño fuerte, si tengo que donarte un ojo mío, mi retina, mi córnea, lo que sea para que puedas ver tus carritos, lo voy a hacer, tenlo por seguro", agregó Eliannis.

La atribulada mamá también hizo duras acusaciones contra el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba, señalando que sus facultativos fueron responsables del deterioro de la salud de Damir.

"MINSAP, médicos tuyos acabaron con la felicidad de mi hijo, pagarán", afirmó con gran dolor, dejando en claro su frustración por el trato recibido en su país.

Aunque el camino hacia la recuperación de Damir aún es incierto, su madre sigue luchando por darle un futuro, lleno de esperanza y amor.

La madre, que sigue con esperanza el proceso de recuperación de su hijo en el Nicklaus Children's Hospital de Miami, destacó que Damir, quien ha estado luchando contra las secuelas de un tratamiento erróneo en Cuba, muestra signos de mejoría.

"Está luchando y sigue mejorando", dijo, subrayando que su hijo ya no presenta fiebre y ha estabilizado su salud.

La atención médica ha sido un factor clave para su recuperación. "Aquí te lo muestran todo. No hay que esperar horas para un resultado. Todo está registrado y los médicos y enfermeras te dan su número de teléfono para cualquier duda", comentó Ramírez, resaltando el nivel de transparencia y calidad en la atención que su hijo está recibiendo en Miami.

El cambio de diagnóstico también ha sido un alivio para la familia, ya que se confirmó que Damir no padece leucemia, como le habían informado en Cuba.

Sin embargo, aún enfrenta otros desafíos, como las infecciones intrahospitalarias que contrajo durante su estadía en el hospital cubano, provocadas por bacterias como Klebsiella y Enterobacter cloacae, que pueden ser adquiridas por condiciones de higiene deficientes. Ello complica aún más la situación del niño, pero ahora recibe el tratamiento adecuado con antibióticos.

En sus publicaciones, Eliannis también expresó su profundo dolor por lo ocurrido en Cuba y acusó al régimen cubano de haber abandonado a su hijo.

"Ellos desahuciaron a Damir y a ellos lo dieron por muerto. Todo pertenece a un mismo sistema, a un mismo mal gobierno", afirmó en un mensaje lleno de rabia y desilusión.

La activista Idelisa Diasniurka Salcedo, quien jugó un papel fundamental en la gestión de la visa humanitaria y el traslado de Damir a Estados Unidos, también denunció que el tratamiento de quimioterapia aplicado en Cuba empeoró el estado de salud del niño y que no fue el adecuado.

A pesar de las dificultades, Eliannis sigue luchando por su hijo y pidió a la comunidad que continúen orando por él. "A pesar de su estado delicado, ha mejorado y sigue mejorando. Él es un luchador y va a salir adelante", concluyó con esperanza.

Damir sigue enfrentando un largo camino hacia su recuperación, pero su madre y su familia mantienen la fe de que pronto podrá superar este doloroso proceso y tendrá un futuro, lleno de esperanza y amor.

