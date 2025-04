Pollito Tropical se desmarca del chisme y el brete en las redes: "Según mi cuenta de banco yo estoy pegado"

Una máxima de Pollito Tropical como infuencer es que no necesita estar constantemente en medio del chisme y el brete que propician las redes sociales para crecer como creador de contenido.

En una entrevista para “Esto no es un Podcast” en YouTube, Pollito habló de cuál ha sido su estrategia de trabajo en este mundo virtual, y una de las cosas más importantes fue tratar de expandir sus contenidos a un público más allá del cubano para poder interactuar con personas de varias partes del mundo.

A la insinuación de que Pollito Tropical podría no ser el más pegado de las redes en este momento, pero sí un influencer reconocido fuera de la comunidad cubana, su respuesta fue tajante y con una lección para todo el que trabaja en este mundo.

“¿A qué te refieres con pegado? ¿A estar en un chisme constantemente en TikTok en la asquerosidad esa que estén hablando de ti o que estés en un brete? Porque según mi cuenta de Instagram, Facebook y mi cuenta de banco, yo estoy pegado”, aseguró el creador de contenido.

“Todos los días subo seguidores en todas las plataformas mías, tengo números, estoy en miles de cosas, ahora, no me vas a ver en un chisme, no me vas a ver metiéndome en un brete como hacen mucha gente con Otaola, no me gusta nada de eso, no quiero, no me interesa estar en ese tipo de ‘pegao’”, agregó Pollito Tropical.

Aunque ha estado involucrado en infinidad de polémicas confiesa que no le gusta: “Me resta energía”. No obstante, es consciente de que en las redes hay una gran cantidad de personas que lo que buscan es justamente eso: lo que se dice de otros.

