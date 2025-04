"Estaba hinchado ese día": Pollito Tropical responde a fan que lo manda al gym para definir su cintura

El influencer y creador de contenido Pollito Tropical volvió a robarse todas las miradas tras publicar un video en su caracterización femenina en el que luce varios espectaculares atuendos de la marca Shein. Como es habitual, su estilo, confianza y carisma generaron una ola de comentarios… aunque no todos fueron en su totalidad positivos.

Uno de sus seguidores le escribió un comentario con sugerencias para mejorar su figura: “Mami, ve al gym y trata 25 minutos de cardio y abdominales por 2 meses y verás que tu cintura se verá perfecta. Créeme, del resto eres un mujerón”.

Captura Instagram / Pollito Tropical

Aunque el comentario tal vez no iba dirigido con ninguna mala intención, Pollito le respondió sin pelos en la lengua: “Estaba hinchado ese día”.

Una respuesta corta, directa y llena de picardía muy a tono con esa personalidad que muestra a través de las redes.

Lo que sí queda claro es que con cada uno de los looks recibió infinidad de elogios y piropos. El vestido negro de un solo hombro, completamente adornado con perlas blancas que crean un efecto deslumbrante era sinónimo de elegancia y le dio un toque dramático que le sienta espectacular.

Pero el vestido rosa palo ajustado al cuerpo, con hombros descubiertos y el busto tipo corset adornado con perlas fue el preferido de muchos fanáticos.

Aunque siempre hay alguien con una opinión no pedida o un comentario agresivo pasivo, Pollito demuestra que el estilo no se mide por la cintura, sino por la seguridad con la que se lleva un look. Y en eso, ¡le sobra!

