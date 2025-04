Dirigentes comunistas organizan acto político para entregar artículos robados en Las Tunas

En un acto con fines propagandísticos, autoridades del Ministerio del Interior en Las Tunas devolvieron bienes robados a sus legítimos propietarios como parte de las acciones contra el delito en la provincia.

Según el reportaje televisivo del canal Visión Tunera, la actividad contó con la presencia de dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y fue utilizada como plataforma para resaltar los “logros” en la lucha contra la delincuencia, en medio de una creciente percepción de inseguridad ciudadana.

Durante el acto fueron entregados una motocicleta y varios teléfonos celulares, objetos recuperados por la Policía Nacional. Las personas que recibieron sus pertenencias expresaron su gratitud públicamente.

Un nuevo rostro del Partido en Las Tunas

El evento marcó además la aparición pública de Osbel Lorenzo Rodríguez como nuevo secretario del Partido Comunista en Las Tunas, cargo que asumió hace menos de una semana tras la destitución -hace menos de una semana- de Walter Simón Noris.

Antes de su nombramiento, Lorenzo fue secretario del PCC en Trinidad, Sancti Spíritus y en la Isla de la Juventud, territorios "donde también se desempeñó en funciones partidistas clave", de acuerdo con la prensa oficialista.

¿Justicia o espectáculo?

Este tipo de actos públicos, en los que se devuelven bienes robados bajo un ambiente ceremonial, no son nuevos en Cuba. Sin embargo, siempre son cuestionados por ciudadanos y activistas por su carga propagandística, en contraste con la incapacidad estructural del Estado para prevenir el delito, y con la impunidad en muchos casos donde no se logra recuperar lo robado ni detener a los culpables.

De hecho, en redes sociales y medios independientes se reportan constantemente robos, asaltos y hechos violentos, particularmente en contextos de crisis económica y escasez generalizada, donde muchos ven en el delito una vía de subsistencia.

Justamente en Las Tunas, un cubano fue condenado a 10 años de privación de libertad por intentar sustraer computadoras del Departamento de Economía del hospital Ernesto Guevara.

Según informó el oficialista Periódico 26, el juicio oral se celebró en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular como parte de la causa número 1 de 2025, referida al delito de robo con fuerza.

También se conoció que las infraestructuras de telecomunicaciones en Las Tunas reportaron 19 actos vandálicos durante 2024, según datos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), afín al PCC y única de su tipo en la Isla. La cifra refleja cierta mejoría respecto a 2023, cuando se denunciaron 42 incidentes.

Atrapan a enfermero y su cómplice en Pinar del Río traficando insumos médicos robados

Durante la última semana de marzo, las autoridades detuvieron a Jonail Piña Plasencia, enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Abel Santamaría Cuadrado en Pinar del Río, tras ser sorprendido saliendo de su centro laboral con medicamentos e insumos médicos robados.

Junto a él, también fue arrestada Mayisney Hidalgo Barrios, señalada como cómplice de Piña Plascencia, y residente en el Reparto Cuba Libre, quien se dedicaba a vender de forma ilegal estos materiales en el mercado negro.

