Pan con sabor a cucaracha en Cuba: Esta es la explicación oficial detrás del problema

El director de producción de la Empresa Provincial de Alimentos en Matanzas, Daniel Yon Aguiar, reconoció que existe malestar en la población por la mala calidad del pan, específicamente por su olor desagradable, similar al de las cucarachas.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa televisivo "Con Voz de Pueblo: Producción del Pan en la Provincia de Matanzas", transmitido por el Telecentro TV Yumurí, donde el funcionario abordó las críticas que circulan en barrios y redes sociales sobre el peculiar olor del pan.

"El pan huele mal, a insectos, a cucaracha", dijo el periodista al funcionario. Yon Aguiar aceptó la crítica, pero negó que se estén utilizando harinas en mal estado o que el pan esté contaminado con insectos.

Explicó que la situación se debe al uso de trigo proveniente de reservas estatales, almacenado en silos que no cuentan con las condiciones adecuadas.

"Se está usando trigo de la reserva y los silos no tienen las mejores condiciones. El trigo tiene humedad y cuando se hace el molinado sale una harina con un olor extraño", dijo. "La gente lo compara con cucarachas, pero nadie se ha comido una cucaracha. Es el olor de cereal envejecido y no, no es un olor agradable".

Yon Aguiar subrayó que, aunque la harina no está vencida, el proceso de almacenamiento afecta su olor y, por ende, la calidad del pan que reciben los matanceros, en medio de una crisis alimentaria nacional que ha golpeado con fuerza la producción de pan normado en todo el país.

El pan es uno de los alimentos básicos del sistema de racionamiento en Cuba y, durante los últimos años, su escasez o mala calidad ha sido motivo frecuente de quejas.

En el mismo programa de televisión otros funcionarios explicaron que cada día la disponibilidad de harina es incierta y en muchas ocasiones desconocen si contarán con el insumo necesario para distribuir en la red de panaderías y comenzar la producción.

Todo el pan que deben elaborar en la provincia depende, no solo de la materia prima, sino también del combustible, lo que complica aún más la situación. Además, hay infractores en las panaderías que no hacen un correcto uso de los productos y no dan el peso adecuado al pan en varias unidades.

Todos estos problemas se han denunciado desde hace varios años, pero el gobierno cubano no logra solucionarlos y el pueblo cada vez tiene menos alimentos para llevar a la mesa.

