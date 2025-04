Joven español se muda a Cuba y se enfrenta a los apagones: “No sé cómo se las arreglan los cubanos”

Un joven español decidió dar un giro radical a su vida y mudarse a Cuba. Sin embargo, tras apenas unas semanas en la isla, ha comenzado a compartir su experiencia en redes sociales con un tono entre el asombro y la resignación.

El joven artista español wayota.od, recién llegado a Cuba, no tuvo tiempo ni de desempacar cuando la realidad lo golpeó de frente: un apagón de 48 horas que, según sus palabras, lo dejó “sobreviviendo” desde el primer día en La Habana.

“Definitivamente no sé cómo se las arreglan los cubanos”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde comparte su experiencia con miles de seguidores.

Aunque no especificó la fecha exacta de su llegada, sus palabras hacen alusión al colapso del sistema eléctrico cubano del pasado 14 de marzo, que dejó sin servicio a millones de personas durante días.

Al parecer, lejos de hundirse en la desesperación, Wayota aprovechó el apagón para centrarse en lo que más le apasiona, el arte. "Estuve dibujando para relajar mi mente. Mi mayor preocupación era la comida que había comprado, pero por suerte sobreviví", contó, mientras mostraba algún que otro boceto.

En otro video, el joven artista reconoció que muchos lo tildaron de “loco” por mudarse a Cuba, especialmente aquellos que conocen la realidad que se vive en el país. Pero lejos de arrepentirse, defendió su decisión con convicción: "Necesito conectar con el único país del mundo con una cultura musical tan diversa. No sé aún qué me espera en este país, pero tengo un propósito y es grabar un álbum musical aquí".

Las reacciones no tardaron. Mientras algunos lo aplauden por su valentía, muchos cubanos le lanzaron críticas duras. “Una cosa es oír salsa en Spotify desde Barcelona, ​​otra es vivir sin agua, sin luz y sin comida”, escribió una usuaria. Otros simplemente le dijeron: “Bienvenido al infierno”.

Ante la avalancha de mensajes, Wayota reaccionó en un post del influencer cubano Eliecer Ávila, donde se declaró sorprendido por las respuestas de los cubanos:

"Hola, soy el chico del video. Muchos me han hecho comentarios negativos al respecto, no entiendo por qué tanto odio a su propia tierra. Pueden existir cosas que a lo mejor afectan su realidad sobre su tierra, pero verla así con ojos de odio no lo veo bien."

UN CONTRASTE QUE DESAFIA LA ACTUALIDAD MIGRATORIA

Mientras Wayota dice buscar inspiración en la rica cultura musical cubana, más de 53,000 cubanos han llegado a España entre 2023 y 2024, según estadísticas oficiales.

En 2024, había 223,532 cubanos viviendo en España, según Statista, alcanzado un máximo histórico. Hasta esa fecha, se registraron 198,639 personas nacidas en Cuba que radcian en el país ibérico, de las cuales 73,548 contaban con la categoría de residentes.

Este éxodo ha sido facilitado por leyes como la de Memoria Democrática, conocida como "Ley de Nietos", que ha permitido a numerosos cubanos obtener la nacionalidad española.

España, por su parte, ha implementado programas como el Proyecto Arraigo, que busca repoblar zonas rurales con inmigrantes, beneficiando a familias cubanas que han encontrado en estos pueblos una nueva oportunidad.

Además, reformas en la Ley de Extranjería podrían facilitar la regularización de miles de inmigrantes, incluyendo cubanos en situación irregular.

