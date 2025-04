Dany Ome y Kevincito El 13 abren fuego contra colegas del reparto en nuevo tema: "Soy lo más duro que tiene Cuba"

Los reguetoneros cubanos Dany Ome y Kevincito El 13 acaban de prender fuego en la escena del reparto con el estreno de su más reciente tema, “La tendencia”, una canción que muchos ya interpretan como una tiradera dirigida a sus colegas del género.

El videoclip, que ya está disponible en plataformas digitales, transcurre en un estudio de grabación, y en él los artistas sueltan fuertes indirectas con un flow desafiante y un mensaje que, sin mencionar nombres, parece tener destinatarios claros.

Lo más leído hoy:

“Yo no me meto con nadie, hago la paz y que viva el amor, pero si te caigo mal voy a hacer todo lo posible pa’ caerte peor / Solito y sin promo, sin inyectar los temas, todas mis canciones son himnos y ahora pa’ que cantes el lema / Acaba de entender de una vez, talento como yo sale una sola vez, que yo no soy Elito pero las pego todas como la Revé / Yo siempre estoy en el boom, tú eres uva, yo soy lo más duro que tiene Cuba / El brillo es natural y aunque me mires raro la ropa se arruga”, dicen algunos de los versos más incendiarios del tema.

Las barras de la canción parecen ir dirigidas especialmente a los artistas que pertenecen al sello Planet Records, uno de los más mencionados en la escena actual del reparto cubano.

Aunque en ningún momento se menciona explícitamente a nadie, la reciente polémica entre Dany Ome y el dúo Charly & Johayron, cuando les dijo que no son tendencia ni son nada, ha hecho que muchos seguidores interpreten el lanzamiento como un dardo envenenado contra ellos.

“La tendencia” se perfila como un nuevo himno del reparto, con un estilo provocador que busca reafirmar el lugar de Dany Ome y Kevincito El 13 en la cima del género urbano dentro y fuera de la isla.

Preguntas Frecuentes sobre Dany Ome y Kevincito El 13 y su tiradera en "La tendencia"