La polémica entre Dany Ome y el dúo cubano Charly & Johayron continúa. En una entrevista reciente con el podcast de La Familia Cubana, el reguetonero no se contuvo y disparó directo contra sus rivales y su disquera, Planet Records. Con su característico estilo sin pelos en la lengua, aseguró que Charly & Johayron ya no están en la cima y que su éxito en plataformas digitales no es tan auténtico como parece. "Yo con ustedes estoy puesto, porque ustedes no son tendencia ni son nada", soltó sin rodeos.

Uno de los momentos más destacados de la charla llegó cuando Dany Ome insinuó que los números del dúo en Spotify están "inflados" y que el verdadero artista pegado de la disquera es Bebeshito. "¿Cómo es posible que ustedes tengan más números que el Bebé y que yo?", cuestionó, dejando en el aire la duda de si los rankings reflejan la realidad o son puro maquillaje digital. Además, recalcó que lo único que no se puede comprar son las tendencias, y ahí, según él, Charly & Johayron ya no aparecen.

Lo más leído hoy:

Dany Ome también aprovechó para hablar de su propia carrera y de cómo ha tenido que abrirse camino sin grandes apoyos. "Nosotros llevamos dos años lidiando con un millonario, a puro talento, con una compañía que sí sabe de Grammy y Discos de Oro", afirmó. Además, aclaró que no está en contra de de los artistas que pagan publicidad. En este punto, defendió a Bebeshito, asegurando que su éxito es genuino y que su capacidad de llenar estadios lo dice todo.

Entre tiradera y declaraciones fuertes, el reguetonero también sacó un lado más reflexivo y aprovechó para disculparse con las madres de Charly & Johayron por comentarios ofensivos que hizo. "Fue una falta de respeto y mi propia madre me hizo darme cuenta de ello", admitió.

Para cerrar, Dany Ome recordó que en la música todo cambia rápido y que hoy en día su equipo está en la cima. "El número uno es algo temporal: hoy puedo ser yo, mañana Juan, pasado Pedro", reflexionó. Por ahora, la polémica sigue viva y los fans del género urbano cubano están pendientes de una posible respuesta de Charly & Johayron.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Dany Ome y Charly & Johayron