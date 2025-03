Así fue la "boda" de Miguelín y Laurita en el nuevo videoclip de Dany Ome y Kevincito El 13

Los reguetoneros Dany Ome y Kevincito El 13 han vuelto a dar de qué hablar con el estreno de su nuevo videoclip “Nos casamos", un tema que promete convertirse en un éxito viral.

La producción audiovisual, estrenada recientemente, tiene como protagonistas a la popular pareja de influencers cubanos Miguelín David y Laurita, quienes se sumaron a la propuesta musical de los artistas urbanos con una actuación que ha arrancado risas y comentarios en redes sociales.

El videoclip recrea una boda muy peculiar en la que El Moreno interpreta a un cura poco convencional y La Melliza asume el papel de una madrina sumamente extrovertida que, con su desparpajo, logra sacar de sus casillas al sacerdote.

La combinación de humor, buena música y un elenco carismático ha hecho que la producción acumule más de 200 mil reproducciones en apenas dos días, consolidándose como un estreno prometedor en el género urbano cubano.

Además, el estribillo ya está sonando entre los amantes de este tipo de música: “Puede que te parezca tóxico porque yo no comparto lo mío / Y te parezca ilógico pero contigo estoy fundido / Voy a preguntarle a mi mamá y si me da la verde nos casamos / Ya me lo dijo mi papá que tú conmigo te ves bien de mano / Voy a preguntarle al cura si alante de él tú me lo juras / Dame el anillo que me caso y te aguanto todas la pesadeces y papelazos”.

Dany Ome y Kevincito El 13 han sabido mantener a su público enganchado con cada nuevo lanzamiento. Su anterior sencillo, “La Carpintera”, también logró una gran aceptación en plataformas digitales, destacando por su ritmo contagioso y letras pegajosas. Ahora, con “Nos casamos”, los artistas refuerzan su presencia en la escena musical y demuestran su capacidad para innovar y sorprender a sus seguidores.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo videoclip de Dany Ome y Kevincito El 13