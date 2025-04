Capturan a joven ladrón en barrio de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Un ladrón fue capturado este viernes por vecinos en el Reparto Barrio Técnico, en el litoral de Santiago de Cuba, luego de haber robado un televisor.

Según expuso en redes sociales el reportero Yosmany Mayeta Labrada, los cubanos lograron atrapar a uno de los dos jóvenes malhechores que hurtaron un televisor en el Reparto Barrio Técnico.

El cautivo es un adolescente, comunicaron las fuentes a Mayeta: "El adolescente que sale en la imagen, donde se le ve el rostro, aunque no conocemos su identidad, fue capturado por los vecinos de la zona y lo ataron de manos y pies, hasta que llegara la policía".

El otro joven se dio a la fuga, y el televisor fue recuperado. "Quien pudiera reconocerlo, puede escribir al privado, para dar a conocer su identidad y que las personas pudieran estar alertas cuando lo vean", pidió Mayeta en su post.

Decenas de personas comentaron en la publicación que se trata de un "niño" y que posiblemente estaría robando por necesidad.

"Tranquilo, que ahorita no van a robar más, se van a comer uno con los otros. ¿Es que no ven el grado de miseria que hay en Cuba? No hay vida, todo caro y el que está vendiendo no puede vender, ponen multas altísimas, violencia, robo, dónde vamos a parar con tanto desespero. No hay gas y muchas personas no pueden comerse un pan, vale 25 y 30 pesos. Es muy triste, de verdad", lamentó un internauta.

No obstante, otros alegaron que aunque fueran adolescentes no se les puede dejar pasar la fechoría.

"El robo no tiene justificación pero la culpa de esa mala conducta somos los padres porque nos hemos concentrado en lo económico para nuestros hijos y nos hemos olvidado de dedicarle tiempo a la educación y la conversación con nuestros hijos. El tiempo no alcanza con los problemas cotidiano", dijo una persona.

No se trata del único hecho donde los cubanos deciden tomar la justicia con sus manos ante la falta de acción de la policía.

A finales de marzo, otro ladrón fue capturado por vecinos del barrio de La Kaba, en la ciudad de Manzanillo, Granma, cuando intentaba robar en una vivienda.

La intervención ciudadana impidió que el sujeto lograra su cometido y desencadenó una situación tensa en la comunidad.

Algunos residentes golpearon al sujeto, pero otros vecinos lograron contener la situación y lo retuvieron bajo vigilancia hasta la llegada de la Policía.

Otros criticaron la falta de efectividad de las autoridades, señalando que la Policía llega tarde siempre y es el pueblo quien debe actuar para protegerse.

