"Se me ha hecho bastante complicado": Cubana en USA comparte cuál es el trabajo más agotador

Una cubana que vive en Estados Unidos ha tocado el corazón de muchos en TikTok con un video donde comparte, de forma sincera y simpática, lo que significa ser ama de casa, cuidar a su hijo pequeño y a su abuela de 87 años, todo a la vez.

"El trabajo más agotador que existe es el de la casa y no pienso discutirlo con nadie", dice Laurita (@laury0605), quien explica que tiene un niño de cuatro años y que hace siete meses trajo a su abuela desde Cuba para cuidarla también.

Con un tono alegre y sin dramatismos, asegura que no falta la música alta mientras limpia, porque “cubana que se respete tiene que poner su musiquita bien alta para que la casa quede bien limpia”. Para ella, mantener el ánimo y una actitud positiva es clave para llevar el día a día.

Laurita se siente afortunada de poder trabajar desde casa, aunque reconoce que muchas veces la rutina la desborda. “Siento que no tengo tiempo para mí y la casa me consume demasiado”, confiesa, pero enseguida agradece no tener que dejar a su hijo en una guardería ni a su abuela al cuidado de otros.

El video generó una avalancha de reacciones, sobre todo de mujeres que se vieron reflejadas en sus palabras. “Así mismo, a nosotras nos toca el doble”, comentó una usuaria. Otra escribió: “Y después dicen que las que estamos en casa no trabajamos”.

Desde agradecimientos hasta mensajes de apoyo, la comunidad en TikTok respondió con cariño a la experiencia de esta cubana, que pone voz a muchas madres que, desde la intimidad del hogar, sostienen el ritmo de sus familias.

