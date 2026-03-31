Así le está quedando la casa en Cuba a esta cubana: "Ahora entramos en la etapa bonita"

La tiktoker cubana Massiel Trimiño (@massiemtrimio) publicó este martes un nuevo video en TikTok mostrando el avance de la renovación de su casa en Cuba, donde asegura que el espacio ya se siente totalmente diferente tras pintar gran parte del hogar.

En el clip de poco más de un minuto, Massiel comparte con su comunidad que se encuentra en lo que ella misma llama "la etapa bonita" del proceso: el momento en que se empieza a acomodar todo, a probar ideas y a decidir dónde va cada cosa hasta encontrar la disposición ideal.

"Poco a poco ya estamos viendo cambio, como han visto en otros videos ya hemos avanzado bastante, hemos estado pintando gran parte de la casa y la verdad es que ya se siente totalmente diferente", dice la creadora en el video.

La tiktoker describe el proceso con entusiasmo y honestidad: "Todavía falta, pero ya estamos en la etapa bonita donde empezamos a acomodar todo, viendo dónde va cada cosa, probando ideas, moviendo aquí y allá hasta que queda a nuestro gusto".

Massiel reconoce que la renovación no ha sido sencilla ni inmediata, pero insiste en que el camino vale la pena: "Es un proceso, no todo queda perfecto a la primera, pero te aseguro que la estamos disfrutando mucho, cada detalle cuenta, cada espacio va tomando forma y eso me emociona bastante".

El video cobra un significado especial considerando el perfil de su autora. En marzo de 2026, Massiel reveló públicamente haber dejado Estados Unidos para regresar a Cuba, una decisión que generó amplio debate en redes sociales. Su proyecto de renovación del hogar en la isla se convierte así en una extensión de esa apuesta personal por construir vida en Cuba.

La creadora no olvida agradecer a quienes la siguen en este proceso: "Gracias por acompañarme en este camino, porque de verdad significa mucho para mí", dice en el clip, antes de adelantar que el resultado final está muy cerca: "Espérense a ver el resultado final porque ya casi casi estamos ahí".

El video de Massiel se enmarca en una tendencia que ha ganado notable popularidad en TikTok durante 2025 y 2026: cubanos que documentan en tiempo real el esfuerzo por renovar y mejorar sus viviendas en la isla. Casos similares incluyen el de otra creadora que este mismo martes compartió el avance de la construcción de su casa con piscina en Cuba, describiendo el proceso como algo logrado "poquito a poco y con mucho sacrificio".

Otra tiktoker, @sailin751, también regresó desde Estados Unidos y mostró en enero de 2026 la remodelación de su casa en Cuba, generando una respuesta emotiva entre sus seguidores. Estos videos reflejan el esfuerzo personal y familiar por mejorar las condiciones del hogar en un contexto de escasez crónica de materiales de construcción en la isla, proyectos que en muchos casos se financian con remesas enviadas desde el exterior.

La tendencia muestra que, pese a las dificultades estructurales que impone la dictadura cubana, muchas familias encuentran en la mejora del hogar una forma concreta de resistencia cotidiana y de apuesta por el futuro dentro de la isla.