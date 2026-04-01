Cubano en Estados Unidos: "En la yuma hay que lucharla duro"

Un cubano residente en el área de Miami publicó un video en Facebook en el que desglosa, con números concretos, cuánto le queda realmente en el bolsillo a un inmigrante que gana $2,600 USD mensuales en Estados Unidos: apenas 100 dólares al mes tras pagar todos sus gastos.

Angel Luis Bolaños Filippis, identificado con los hashtags #305, #miamibeach y #homestead, grabó el video en respuesta a quienes desde Cuba hacen cuentas sobre los ingresos de sus familiares en "la yuma" sin considerar el costo de vida real.

"Todas las personas que no viven aquí, que nunca han venido aquí, pero le sacan cuenta a los que vivimos aquí. No, que si gana 100 dólares diario, en un mes son 3,000", dice Bolaños Filippis al inicio del video.

El autor explica que, descontando los fines de semana, ese ingreso se reduce a unos 2,600 dólares mensuales. A partir de ahí, el desglose es implacable: renta 1,100 dólares, seguro 200, carro 400, agua 100, electricidad 100, gasolina 300 y comida 300 dólares.

"A 2,600 dólares, quítale una renta de 1,100 dólares. Quedan 1,500. Quítale unos 200 de seguro. Quítale 400 de carro. Todo por lo bajito", detalla.

El resultado final deja al trabajador con apenas 100 dólares libres al cabo de un mes completo de trabajo.

La conclusión del video apunta directamente a la tensión que viven muchos emigrados cubanos con sus familias en la isla.

"Entonces, si de esos 100 te mandan 50 dólares, están compartiendo lo que le quedó en un mes entero de trabajo contigo. Hay que decir gracias, y no estás diciendo que si con lo que gana voy a darte más".

El mensaje resonó con fuerza en la comunidad cubana en el exterior. El video acumuló más de 73,000 reproducciones y 2,125 reacciones, lo que refleja cuántos emigrados se identifican con esa realidad.

El fenómeno no es nuevo. Desde 2024, cubanos en Miami, Detroit y otras ciudades han publicado videos similares mostrando sus ingresos y gastos reales para visibilizar una situación que sus familias en Cuba frecuentemente subestiman.

Esa brecha de percepción se agrava por la crisis económica en la isla, donde el salario promedio no supera los 16 dólares mensuales, lo que convierte cualquier envío desde el exterior en un recurso vital para la supervivencia familiar.

Al mismo tiempo, enviar dinero desde Estados Unidos se ha vuelto más difícil y costoso. Las remesas cayeron de 800 millones de dólares en 2019 a apenas 35 millones entre enero y mayo de 2024, según datos citados por El Toque. A eso se suma el impuesto del 1% a las remesas en efectivo impuesto por la administración Trump en enero de este año, y el cierre de Western Union para envíos a Cuba.