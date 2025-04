Díaz-Canel se pronuncia sobre las deportaciones de migrantes cubanos desde EE.UU.

Miguel Díaz-Canel dejó este martes curiosas reflexiones sobre las deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos y sus implicaciones para Cuba, en medio de las nuevas restricciones migratorias aplicadas por Washington.

Durante una entrevista con cuatro comunicadores españoles grabada en el marco del "Coloquio Patria", Díaz-Canel criticó las deportaciones masivas desde Estados Unidos.

Las calificó como “irresponsables” por parte del gobierno estadounidense, al que acusó de haber fomentado previamente la inmigración, y puso como ejemplo el caso cubano, que considera paradigmático por la Ley de Ajuste Cubano, que le otorga ventajas a los ciudadanos de la isla sobre los demás.

"Yo creo que no es responsable, que no es justo, que un país que ha alentado la emigración, que le ha vendido el sueño americano no solo a los cubanos, a los latinoamericanos y a personas de todo el mundo, ahora esté hablando de deportaciones masivas, injustas, ¿sobre la base de qué leyes?, ¿sobre la base de qué conceptos del derecho?", cuestionó.

El mandatario cubano calificó de política “agresiva, brutal e inhumana” las deportaciones masivas.

“Yo creo que lo que tiene que prevalecer en las relaciones entre los países en el mundo, lo que tiene que prevalecer en el tratamiento a un problema tan global como es la emigración, es que haya una armonía y que haya una garantía para las personas de ejercer sus derechos y no una represión... y mucho menos las deportaciones masivas”, dijo también, mencionando palabras que en su boca queman.

Díaz-Canel no solo habló de la necesidad de buscar “una garantía para que las personas puedan ejercer sus derechos", sino que además, en un gesto de bondad curioso, indicó que el gobierno que preside ha “prohibido” que los deportados se bajen del avión esposados.

Ello, como si el solo regreso a Cuba ya no implicara una condena simbólica a llevar esposas y mordaza.

"Nosotros en Cuba hemos prohibido que la gente en Cuba se baje esposada. Un deportado a Cuba no se puede bajar esposado. No admitimos eso. A suelo cubano no llega nadie esposado. Hay que tener también una dignidad cuando se logra un acuerdo migratorio. Es una cosa muy sensible para las personas que están involucradas en esas situaciones”, dijo.

Díaz-Canel también sacó pecho al indicar que para Cuba en particular las deportaciones no son nuevas, puesto que está vigente un acuerdo migratorio con EE.UU. que regula ese tema para la isla.

“Eso que está pareciendo nuevo para otros países nosotros lo tenemos en acuerdo con EE. UU. pero no admitimos presiones en la deportación. Estamos trabajando con los conceptos que son fieles a esos acuerdos migratorios”, apuntó.

El gobernante precisó que el motivo por el que Cuba fue a esos acuerdos fue para fomentar “una migración ordenada, fuera una emigración segura y fuera una emigración por vía legal”.

Díaz-Canel también hizo referencia a reformas en la política migratoria en Cuba que eliminaron restricciones para que los cubanos pudieran salir del país, e ironizó sobre cubanos que salieron del país de forma legal y se convirtieron en “ilegales” al asumir las travesías centroamericanas para llegar a la frontera sur de EE. UU.

Sin el más mínimo sentido de autocrítica en relación con la crítica situación económica que ha llevado a miles de cubanos a dejar atrás su vida en busca de un futuro mejor, Díaz-Canel enumeró con cierto desdén a quienes asumieron hacer duras travesías por Centroamérica.

“Son esos que ustedes los ven en el paso por México, algunos se han metido en el lío del Darién, otros desde países centroamericanos tratando de llegar a la frontera. Salieron legales de Cuba y, sin embargo, se convierten en ilegales producto de esas políticas”, dijo.

En el apartado final de ese segmento, Díaz-Canel hizo referencia a un compromiso que no siempre Estados Unidos ha cumplido, que es que debía otorgar como mínimo 20 000 visas.