Ascienden a 184 los muertos por derrumbe de la discoteca Jet Set de República Dominicana

La cifra de fallecidos por el colapso del techo del centro nocturno Jet Set en República Dominicana subió a 184 personas, según el boletín oficial emitido por el gobierno la noche del miércoles. El trágico suceso ocurrió en la madrugada del martes, cuando se celebraba un concierto del icónico merenguero Rubby Pérez, quien se encuentra entre los muertos.

La emergencia se produjo alrededor de la 1:00 a.m., en plena fiesta, cuando el techo del local colapsó de forma repentina. Más de 300 brigadistas de al menos 22 instituciones trabajan sin descanso en las labores de rescate, según confirmó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Hasta el momento, 155 personas han sido trasladadas a centros de salud.

Las autoridades recalcaron que la operación se mantiene activa, con recursos humanos, técnicos y logísticos desplegados en el lugar.

Entre los fallecidos están figuras reconocidas como el merenguero Rubby Pérez, el exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, el también pelotero Tony Blanco, la gobernadora Nelsy Cruz y el diseñador de moda Martín Polanco. También se reporta el deceso de al menos un ciudadano estadounidense y un residente legal. El presidente Luis Abinader decretó tres días de duelo nacional, durante los cuales las banderas ondearán a media asta. En su declaración, el mandatario expresó su solidaridad con las familias afectadas y reconoció la entrega de los equipos de rescate que no han detenido su labor desde el momento del colapso.

Cristóbal Moya, uno de los sobrevivientes, relató a Univisión cómo logró salir con vida. “Dios me dio una segunda oportunidad”, afirmó desde el hospital. Contó que quedó atrapado bajo los escombros, inmóvil, hasta que un desconocido lo rescató. “Hubo un buen samaritano que me habló y me dijo que no me preocupara, que me iba a sacar”, recordó.

Otro testigo, el joven venezolano Javier Carwin, narró a Telemundo 51 que pensó que iba a morir. “Escuché un estruendo, todo se oscureció. Solo corrí”, dijo conmovido. Carwin, quien había emigrado recientemente a Santo Domingo, aún no ha podido localizar a las personas con las que compartía la noche.

La tragedia ha movilizado a la diáspora dominicana en el exterior. En Miami, se celebró una vigilia en el Parque Juan Pablo Duarte del barrio de Allapattah, donde residentes encendieron velas y escucharon música de Rubby Pérez en su honor. El ambiente fue de dolor compartido, especialmente entre quienes conocieron de cerca al artista y a otros fallecidos. “La gente fue a divertirse y pasó esto. Esto no debería pasar”, lamentó una residente dominicana en la Florida.

El Secretario de Estado Norteamericano Marco Rubio lamentó lo ocurrido y confirmó la disposición de su país para ofrecer ayuda humanitaria a República Dominicana.

Las autoridades han habilitado la línea *462 para brindar información a familiares de las víctimas. Además, se han dispuesto puntos de donación de sangre en el Hemocentro Nacional, el parqueo de la Dirección General de Aduanas y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Psicólogos y personal médico brindan acompañamiento en la zona de impacto.

Rubby Pérez fue hallado sin vida bajo los escombros, tras horas de búsqueda. Su muerte ha causado gran conmoción en la comunidad artística. “El mejor cantante que ha dado el género”, lo describió Wilfrido Vargas. Milly Quezada lo recordó como “la voz más alta de nuestro merengue” y un ícono dominicano.

Las autoridades, por su parte, piden a la población mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales, mientras los trabajos continúan en el lugar del desastre. No se descarta que el número de víctimas siga aumentando.

