"El peor día de mi vida": Sobreviviente de tragedia en discoteca de Dominicana cuenta cómo logró salvarse

Lo que debía ser una noche de alegría y música en la discoteca Jet Set de República Dominicana se transformó en la madrugada del martes en una pesadilla para los asistentes, cuando el techo del lugar colapsó durante un concierto del reconocido merenguero Rubby Pérez.

Uno de los sobrevivientes de la tragedia es Cristóbal Moya, un hombre cuya impactante imagen herido se viralizó en redes sociales. Sin embargo, sobrevivió, aunque no ha dudado en calificar lo vivido como el peor día de su vida.

“El peor día de mi vida”, resumió la dura experiencia desde el hospital donde se recupera.

"Yo pude salir porque yo estaba en la misma puerta. Dios me dio una segunda oportunidad. Yo lo veo así", afirmó en declaraciones a Univision.

Cristóbal Moya, como muchos otros esa noche, se encontraba disfrutando del ambiente festivo del Jet Set.

Nada parecía fuera de lo normal, hasta que una señal inesperada marcó el inicio del desastre.

“Vi que el techo se rompió, un plafón, y comenzó a como caer una arenilla, y yo al segundo perdí el conocimiento”, relató el hombre al citado medio de prensa.

El colapso no dio tiempo para reaccionar. Según cuenta, apenas sintió “un golpe en la nuca” y cayó al suelo, inconsciente.

Cuando despertó, se encontró atrapado entre los escombros, con un dolor insoportable y sin poder moverse.

“Ahí entonces me cayó como un escombro, pero el escombro cayó sobre un mueble y lo que hizo fue que me presionó. Yo estaba con las rodillas aquí en el pecho, no podía moverme para atrás ni para adelante, el peso de atrás era muy grande”, relató.

El buen samaritano

En medio del caos, del polvo y los gritos desesperados de quienes estaban heridos o preguntaban por familiares, Moya encontró un rayo de esperanza: una voz entre los escombros.

“Hubo un buen samaritano que se acercó a mí y me dijo, ‘no te apures que yo te voy a sacar, cómo tú te llamas, yo me llamo fulanito, no te preocupes, no te preocupes’”, dijo sobre la persona que se convirtió en su ángel salvador.

Moya, aún conmovido por su experiencia, tiene ahora una nueva preocupación: no ha podido localizar a las tres personas con las que se encontraba esa noche.

Una tragedia nacional

El colapso del Jet Set ha conmocionado a la República Dominicana. Las autoridades han decretado tres días de duelo nacional y han confirmado un balance parcial de 124 muertos y 155 heridos.

. Según informó José Antonio Matos, viceministro de Salud, el siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, mientras el concierto de merengue se encontraba en pleno auge.

Equipos de rescate han trabajado incesantemente para remover los escombros y rescatar a las personas atrapadas, trasladando a los heridos a diversos hospitales de la zona.

Las imágenes difundidas desde la escena son sobrecogedoras: montones de concreto derrumbado, luces de emergencia, y cuerpos cubiertos esperando asistencia médica.

Fuera del local, familiares se han aglomerado entonando cánticos de esperanza, esperando recibir noticias de sus seres queridos.

En redes sociales, se han compartido fotografías y listas con nombres de personas que asistieron al evento y aún no han sido encontradas.

La Red Pública de Salud (SNS) ha hecho públicas listas de heridos con los hospitales donde se encuentran internados y ha solicitado donaciones de sangre con urgencia. Además, se ha habilitado la línea telefónica *462 opción 3 para proporcionar información actualizada sobre los heridos.

Uno de los fallecidos en la tragedia fue el cantante Rubby Pérez, de 68 años. Otros de los fallecidos es el expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel.

Preguntas frecuentes sobre la tragedia en la discoteca Jet Set en República Dominicana