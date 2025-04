"A sufrir que se perdió el tete": Kenny Robert enseña a las influencers cómo se hace una sexy sesión de maquillaje  

Kenny Robert sigue desatando la locura en sus redes sociales y alborotando a sus seguidores con sus ocurrencias junto a su personaje de Jéssica.

En esta ocasión protagonizó una sesión de maquillaje en plan chico sexy, pero no fueron sus abdominales al descubierto ni sus movimientos de cintura enloquecedores los que captaron la atención de los internautas, sino la desenfrenada narración de Jéssica.

Mientras el creador de contenido va utilizando varios productos en su rostro, el desatino de Jéssica es tal que no se sabe a ciencia cierta si se trata de una sesión de maquillaje o un video para OnlyFans.

“Y así le queda la cara de espectacular. ¡Ponte pájara! Ahí dame el rostro, dura, empoderada, inalcanzable, dura porque tú eres más esencia que apariencia, ni una promoción más”, suelta Jéssica en medio del video con una clara indirecta a Rachel Arderi.

El hilo se perdió un poco cuando Kenny comienza a dar cintura a ritmo de música con unos movimientos de infarto ante la cámara, mientras se escucha a una exaltada Jéssica de fondo.

Al final del video Kenny abandona por completo a Jéssica y termina mostrando el look que escogió para una salida, pero antes presumió de su cuerpo a todo esplendor para dejar babeando a algunos de sus seguidores.

Miles de reacciones y cientos de comentarios desató el video del influencer: “La narración más esperada”; “Me lo diste todo papi”; “Kenny todo serio y Jéssica por allá gritando, se me olvida que son la misma persona”; “A sufrir que se perdió el tete”; “Papi mira que tú eres bello”; “Le voy preguntar a mi mamá si me da la verde nos casamos, pero de pronto dame zoom”; “Me encanta que Kenny sea más escencia que apariencia”; “Dura porque tú eres más esencia que apariencia, esa frase llego pa’ quedarse”; “Denme un sinónimo de mango para Kenny por favor no quiero usar la palabra”; “Ay dios mándame lo mío para no mirar lo ajeno, pero qué cosa más linda, rico, sabroso”.

