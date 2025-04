Kenny Robert confiesa por qué eliminó de las redes la parodia que le hizo a Rachel Arderi

La polémica parodia que Kenny Robert le hizo a Rachel Arderi sigue dando de qué hablar, unos lo tomaron con humor disfrutando de esa capacidad que tiene el influencer para hacer reír, otros lo vieron mal por burlarse de la modelo en un momento de debilidad para ella.

La pregunta que muchos se hicieron fue por qué Kenny borró el video de su Instagram y a ello respondió con total sinceridad durante una entrevista con “La Familia Cubana TV”.

“Mis seguidores y Rachel saben el tipo de contenido que yo hago, yo siempre le he hecho mucho contenido a Rachel y Bebeshito porque me encantan, tengo muy buena química y vibra con ellos, con Rachel vibro al 100. Tú sabes que yo soy una persona que soy difícil de conectar con la gente y yo he sentido que he llegado a conectar muy bien con Rachel. Yo siento que de una forma u otra fallé quizás en poner el contenido porque sé que ella está pasando por un proceso difícil y la entendí más porque es una persona que padece de ataques de pánico y ansiedad”, reflexionó Kenny.

El creador de contenido dijo que su intención con esta parodia nunca fue burlarse del accidente que había sufrido Rachel: “Yo no soy una persona mala y la gente me conoce, que cuando yo tengo que salir a defender a alguien a capa y espada lo hago, yo sé lo que está bien y lo que está mal. No me estoy justificando, solo estoy diciendo que no hice el contenido con la visión de dañarla a ella”.

Kenny añadió que aunque muchos le dijeron que no quitara el video él decidió hacerlo y disculparse con la modelo: “Sí lo quito, saben por qué lo quito, porque valoro más la amistad que tengo con ella que el video y eso me hace ser una excelente persona. Yo no quité el video porque a mí me pareció mal, soy sincero, lo quité porque a ella le molestó y como digo valoro la amistad que tengo con ella porque me ha abierto las puertas de su casa como yo le he abierto la puerta de lo que es Kenny en la vida real, porque yo no me abro ni me desnudo con cualquiera”.

El influencer recalcó que nunca se burló del accidente de tránsito de Rachel y que sería incapaz de burlarse de la tragedia de alguien.

