El influencer cubano Kenny Robert, conocido por su humor ácido y su talento para convertir cualquier chisme de farándula en contenido viral, volvió a prender fuego a las redes con una respuesta tan teatral como cómica. Esta vez reaccionó a un comentario que lo acusaba de haberle hecho daño a Rachel Arderi, y, fiel a su estilo, lo hizo con una dosis extra de drama e ironía.

Todo comenzó cuando una usuaria le escribió en Instagram: “Te dejé de seguir después de todo lo que le hiciste a Rachel”. La respuesta de Kenny fue un video en el que aparece disfrazado de mujer, fingiendo un llanto desgarrador, contemplando simbólicamente lanzarse de un balcón, cantando entre lágrimas y cerrando el espectáculo con una frase que ya es su sello: “Nadie entiende mi contenido”.

El video, una mezcla perfecta entre parodia y melodrama, se viralizó al instante.

Los comentarios no se hicieron esperar. Entre carcajadas y desconcierto, sus seguidores inundaron la publicación con frases como: “El cielo lloró junto contigo”, “Una lágrima por cada pedacito de ese cristal roto”, “Hollywood debería hacerte un contrato ya” y “Yo quiero vivir al lado de tu casa”.

Mientras algunos pedían contexto con preguntas como “¿Qué pasó?” o “¿Quién es Rachel?”, otros no dudaron en respaldarlo: “Yo la dejé de seguir a ella después de la pancarta que te puso” o “Si no entienden tu humor, que no te sigan”.

Este nuevo episodio llega tras una reciente controversia en la que Kenny publicó un video utilizando la voz de Rachel Arderi, quien sufrió un accidente de tránsito en Miami. Aunque su intención —según explicó— era meramente humorística, las críticas lo llevaron a eliminar el contenido y a dar una explicación pública.

“Aquí todo el mundo sabe el tipo de contenido que hago… yo bromeo, imito, pero no con mala fe”, se defendió Kenny.

“Soy empático y entiendo que ella está pasando por un momento difícil. Por eso lo quité”, agregó.

Con este nuevo video, el influencer deja claro que puede aceptar cuando algo no es bien recibido, pero que no está dispuesto a traicionar su estilo. Fiel a su humor irreverente y a su autenticidad, Kenny sigue demostrando por qué es uno de los creadores de contenido más comentados —y seguidos— de la comunidad cubana en redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre la controversia de Kenny Robert y Rachel Arderi