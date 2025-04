Rachel Arderi hace un 'get ready with me' con la narración y la ropa de Bebeshito: "Mami pa’ qué tengo que hacer esto"

Rachel Arderi y Oniel Bebeshito protagonizaron otro momento súper divertido en las redes, de esos que demuestran su complicidad y la bonita relación de pareja que tienen.

La modelo cubana se atrevió a hacer un video 'get ready with me' nada más y nada menos que con la narración y la ropa del reguetonero cubano.

Lo más leído hoy:

Mientras Rachel se iba vistiendo, el cantante era el encargado de describir paso a paso las prendas que se iba poniendo, o al menos eso intentó porque no paraba de reírse.

“Bueno este es el R guanmi de mi esposa, este short es mío, este pulóver que se puso también en mío, mami por qué me rompiste el pulóver. Tengo que narrarlo. Bueno esa camisa es de su papá parece porque eso no es mío, no sé dónde lo buscó ella”, se escucha la voz de Bebeshito de fondo.

Lo que quedó muy claro para los seguidores de Rachel es que su esposo no tiene talento para esto de jugar a los influencers: “Seguimos, se lo pone, mami pa’ qué tengo que hacer esto. Bueno, posa, se mira, se vuelve a mirar”.

Otro momento divertido fue cuando Rachel quiso combinar unas botas altas con su atuendo, pero como no le gustaron altas según Bebeshito “picó las botas, ah no, jorobó las botas”.

Bebeshito siguió describiendo las poses de Rachel y las motonetas que se hizo en el pelo: “Ahora sigue posando, no para de posar y ya me la llevo, porque tengo tremenda hambre y no he comido nada y me está poniendo a hacer este video”, dice mientras la carga sobre sus hombros y se la lleva.

Este 'get ready with me' de Rachel con la narración de Bebeshito fue único y sus seguidores esperan más momentos como este.

Preguntas Frecuentes sobre Rachel Arderi y Oniel Bebeshito