Mujer estafa al joven español que eligió vivir en Cuba: "No pensé que había gente así"

Wayota OD, el joven artista español que hace unas semanas se mudó a Cuba en busca de inspiración para su carrera musical, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, al convertirse en la víctima de una mujer, en la noche habanera.

Esta vez, el español no llamó la atención por un video reflexivo ni por sus experiencias creativas, sino por una amarga vivencia que lo dejó con una mezcla de incredulidad y desilusión amorosa: Sufrió un robo mientras dormía.

El joven fue estafado por una cubana con la que compartió una noche de fiesta. Tras una larga conversación, tragos y bailes, decidió invitar a la mujer a su casa. Todo parecía perfecto, pero al despertar al día siguiente, su dinero había desaparecido y le faltaban varios artículos personales.

"Una cubana me robó ayer. Anoche salí a un bar en El Vedado y una chica me observaba demasiado, así que la invité a un trago. Pasamos la noche hablando y bailando. Cuando terminó la fiesta la invité a mi casa. Hoy cuando amaneció no tenía mi cartera y me faltaba mucha ropa. Jamás pensé que hubieran personas así, pero bueno, el karma se encargará de ella", expresó el español en su video.

La experiencia de un "soñador en La Habana"

La historia de Wayota OD captó el interés de los cubanos hace unas semanas atrás, cuando decidió dejar Europa para instalarse en Cuba, motivado por su admiración por la cultura de la isla.

No bien llegó, se enfrentó a un apagón de 48 horas que, lejos de desanimarlo, lo llevó a refugiarse en el dibujo y el arte. “Definitivamente no sé cómo se las arreglan los cubanos”, dijo entonces, con tono sorprendido pero sereno.

En sus publicaciones anteriores, Wayota confesaba que muchos lo llamaban “loco” por mudarse a Cuba, pero defendía su elección: "Necesito conectar con el único país del mundo con una cultura musical tan diversa. No sé aún qué me espera en este país, pero tengo un propósito y es grabar un álbum musical aquí".

Reacción en redes: Burlas por novatada del turista y muestras de apoyo

El video donde denuncia el robo está generando todo tipo de comentarios. Desde burlas irónicas como “turista que se duerme, se lo lleva la corriente”, hasta mensajes más solidarios, como el de una seguidora que lamentó el incidente y aclaró: "No todas las cubanas somos así".

Las bromas no se hicieron esperar. Algunos usuarios se refirieron a la presunta ladrona con el nombre ficticio de "Dayana", creando toda una comedia colectiva en los comentarios.

“De milagro no te mudó la casa”, agregó otro. “Eso es pa’ que aprendas que en la vida nada es gratis y menos una cubana”, ironizó una seguidora. Incluso hubo quien le advirtió: “No vayas a buscar tus cosas, déjalo así”.

Un aprendizaje difícil

El episodio ha sido una dura lección para el joven español, quien todavía intenta comprender las dinámicas sociales de su nuevo entorno en la capital cubana.

Su historia comenzó como un acto de búsqueda artística, pero va tomando un rumbo inesperado. Deja claro que la realidad cubana, como él mismo ya ha experimentado, va mucho más allá de la cultura y la música. Exige estar atento al 100% porque el peligro siempre acecha y puede lucir muy seductor.

Wayota OD sigue compartiendo su experiencia en Instagram bajo el usuario @wayota.od, donde acumula miles de seguidores atentos a cada paso de la aventura más grande de todos los tiempos: Vivir en Cuba.

