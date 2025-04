Cubano defiende su derecho a vivir debajo de un puente en España: “¿Qué quieren que haga”

Un ciudadano cubano identificado como Carlos Martín Gómez ha denunciado públicamente, a través de varios videos difundidos en TikTok, el desalojo constante por parte de la policía local en Málaga, donde vive bajo un puente junto a su perra.

En uno de los videos, el hombre asegura que agentes policiales le han retirado en varias ocasiones sus pertenencias básicas, como colchones y materiales de construcción improvisados ​​que utiliza para dormir y resguardarse.

“Ha estado la policía aquí otra vez… esta mañana me lo quitaron todo y ahora salí yo con la carretilla a buscar los palets, para poder dormir yo y dormir con mi perra”, declara.

Martín Gómez afirma haber reunido todos esos recursos por cuenta propia y critica lo que considera un trato desigual por parte de las autoridades.

"Ahora vienen otra vez a quitarme los colchones y a quitarme todas las cosas. Todas estas cosas las he traído yo", sostiene en el mismo video.

También denuncia lo que percibe como una gestión arbitraria en materia de asistencia social y migración. "Aquí están llegando cierta gente de ciertos países, rompiendo piso, amenazando, asaltando y atracando. Y no hay huevos para detenerlos. A ellos les dan un piso. A mí, que no le hago daño a nadie, me lo quitan todo".

Según el cubano, un responsable de mantenimiento del río puede confirmar su buena conducta. "Pregúntenle si soy un alcohólico. Yo no robo, no le hago daño a nadie. Vivo y muero buscándome la vida honradamente".

Martín Gómez describe su situación como insostenible y asegura haber perdido la esperanza en las promesas de ayuda.

"Ya no puedo más. Esta vida que yo llevo... ya no puedo más", afirma visiblemente afectado, mientras lanza un mensaje de frustración. "¿Qué quieren que yo haga? ¿Qué le meta un trastazo a uno para que me metan veinte años?".

En otro video, el cubano menciona que ha sido víctima de múltiples desalojos y falsas promesas, tanto por parte de instituciones como de particulares.

“Tuve cientos de seguidores que me ofrecieron trabajo, casas… uno me dejó plantado en el Eroski de la terminal, otro me llevó a Marbella a buscar un piso y nunca apareció”, relata.

Durante los últimos años ha vivido en distintas chabolas (vivienda de pobre construcción que suele edificarse en zonas suburbanas) construidas con materiales reciclados, algunas con autorización verbal de los dueños del terreno.

Todas fueron derribadas, según él, por orden de la policía. "Tenía negocio, llevaba la chatarra a Campanilla, trabajaba. Me levantaba todos los días a buscarme la vida", asegura, y añade que figura como inscrito desde hace años en la chatarrería Hermanos Olmedo.

Martín Gómez también apunta que fue desterrado de Cuba tras cumplir condena como preso político, y responsabiliza al gobierno español por su situación actual. "El gobierno español me trajo. Aquí me lavaron las manos como Poncio Pilato. Me soltaron y me dijeron: 'búscate la vida'".

Por último, critica las limitaciones en las plataformas digitales y afirma haber sido censurado por sus opiniones. "Me han cerrado varias cuentas de TikTok por lo que digo. ¿Cómo es posible que a un anticomunista como yo me censuran por decir la verdad?".

