Cubanos se concentran en Tenerife a favor de la libertad de Cuba y el fin de la dictadura

Cubanos residentes en Tenerife se concentraron este domingo en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, a fin de denunciar la crisis estructural que ahoga a Cuba y exigir el fin de la dictadura.

La convocatoria reunió a manifestantes que expresaron su rechazo al régimen cubano y su preocupación por la situación que vive la población dentro del país, marcada por apagones prolongados y escasez de alimentos y medicinas.

En un video sobre la protesta, compartido en Instagram por el usuario Roberlán Fariña, se escuchan consignas coreadas por los participantes, entre ellas “Si Cuba está en la calle, nosotros también”, repetida en varias ocasiones.

Al cierre de la concentración también se escucharon gritos de “¡Viva Cuba libre!”, “¡Abajo los Castro!”, “¡Abajo Díaz-Canel!” y “¡Viva la libertad, carajo!”, al tiempo que las personas asistentes a la actividad en el centro de la capital tinerfeña agitaban banderas cubanas y participaban en los cánticos colectivos.

Captura de Facebook/Radio Televisión Canaria - RTVC.es

La cobertura de la protesta generó debate en redes sociales después de que algunos usuarios cuestionaran el enfoque dado por Radio Televisión Canaria, que mediante un pálido enfoque describía la concentración como un reclamo por una mayor implicación internacional ante los apagones y el desabastecimiento en Cuba.

En los comentarios de la publicación, varios participantes insistieron en que la protesta tenía un objetivo más amplio y que los manifestantes reclamaban abiertamente el fin del régimen cubano y del sistema político vigente en la isla.

Foto: Facebook/Radio Televisión Canaria - RTVC.es

La concentración en Tenerife se suma a otras movilizaciones recientes protagonizadas por cubanos en distintas ciudades españolas.

El 15 de marzo, decenas de personas se manifestaron frente al consulado cubano en Barcelona para expresar su rechazo al gobierno de La Habana y apoyar las protestas registradas dentro del país.

Durante esa manifestación se corearon consignas similares a favor de la libertad de Cuba y contra el régimen, mientras algunos participantes compartieron testimonios sobre las consecuencias de la represión en la isla.

Foto: Facebook/Radio Televisión Canaria - RTVC.es

Las protestas también han tenido lugar en Madrid, donde un grupo de cubanos se concentró este viernes frente a la sede del partido español Podemos para denunciar lo que consideran la complicidad de esa organización política con el gobierno cubano, en medio de la polémica generada por la reciente visita a La Habana del exlíder de la formación Pablo Iglesias.

En paralelo, cubanos residentes en otros países han realizado caravanas, concentraciones y encuentros de activistas para reclamar un cambio político en la isla y denunciar la falta de libertades.

Estas movilizaciones coinciden con un contexto de creciente malestar dentro de Cuba, donde la población enfrenta apagones frecuentes, escasez de alimentos y una crisis económica que ha impulsado uno de los mayores éxodos migratorios en la historia reciente del país.