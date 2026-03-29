Cubanos se concentran en Tenerife a favor de la libertad de Cuba y el fin de la dictadura

Cubanos residentes en Tenerife se concentraron este domingo en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, a fin de denunciar la crisis estructural que ahoga a Cuba y exigir el fin de la dictadura.
La convocatoria reunió a manifestantes que expresaron su rechazo al régimen cubano y su preocupación por la situación que vive la población dentro del país, marcada por apagones prolongados y escasez de alimentos y medicinas.
En un video sobre la protesta, compartido en Instagram por el usuario Roberlán Fariña, se escuchan consignas coreadas por los participantes, entre ellas “Si Cuba está en la calle, nosotros también”, repetida en varias ocasiones.
Al cierre de la concentración también se escucharon gritos de “¡Viva Cuba libre!”, “¡Abajo los Castro!”, “¡Abajo Díaz-Canel!” y “¡Viva la libertad, carajo!”, al tiempo que las personas asistentes a la actividad en el centro de la capital tinerfeña agitaban banderas cubanas y participaban en los cánticos colectivos.
La cobertura de la protesta generó debate en redes sociales después de que algunos usuarios cuestionaran el enfoque dado por Radio Televisión Canaria, que mediante un pálido enfoque describía la concentración como un reclamo por una mayor implicación internacional ante los apagones y el desabastecimiento en Cuba.
En los comentarios de la publicación, varios participantes insistieron en que la protesta tenía un objetivo más amplio y que los manifestantes reclamaban abiertamente el fin del régimen cubano y del sistema político vigente en la isla.
La concentración en Tenerife se suma a otras movilizaciones recientes protagonizadas por cubanos en distintas ciudades españolas.
El 15 de marzo, decenas de personas se manifestaron frente al consulado cubano en Barcelona para expresar su rechazo al gobierno de La Habana y apoyar las protestas registradas dentro del país.
Durante esa manifestación se corearon consignas similares a favor de la libertad de Cuba y contra el régimen, mientras algunos participantes compartieron testimonios sobre las consecuencias de la represión en la isla.
Las protestas también han tenido lugar en Madrid, donde un grupo de cubanos se concentró este viernes frente a la sede del partido español Podemos para denunciar lo que consideran la complicidad de esa organización política con el gobierno cubano, en medio de la polémica generada por la reciente visita a La Habana del exlíder de la formación Pablo Iglesias.
En paralelo, cubanos residentes en otros países han realizado caravanas, concentraciones y encuentros de activistas para reclamar un cambio político en la isla y denunciar la falta de libertades.
Estas movilizaciones coinciden con un contexto de creciente malestar dentro de Cuba, donde la población enfrenta apagones frecuentes, escasez de alimentos y una crisis económica que ha impulsado uno de los mayores éxodos migratorios en la historia reciente del país.
Preguntas frecuentes sobre las protestas de cubanos en Tenerife y el contexto de la crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el objetivo de la concentración de cubanos en Tenerife?
El objetivo de la concentración de cubanos en Tenerife fue denunciar la crisis estructural que afecta a Cuba y exigir el fin de la dictadura. Los manifestantes expresaron su rechazo al régimen cubano y su preocupación por la situación que vive la población en la isla, caracterizada por apagones prolongados y escasez de alimentos y medicinas.
¿Qué consignas se corearon durante la protesta en Tenerife?
Durante la protesta en Tenerife, los participantes corearon consignas como “Si Cuba está en la calle, nosotros también”, “¡Viva Cuba libre!”, “¡Abajo los Castro!”, “¡Abajo Díaz-Canel!” y “¡Viva la libertad, carajo!”, expresando su deseo de libertad y rechazo al régimen cubano.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional a las protestas en Cuba y en el extranjero?
La comunidad internacional ha mostrado un creciente interés y apoyo a las protestas tanto en Cuba como en el extranjero. En múltiples ciudades del mundo, incluyendo Madrid, Miami, y Milán, se han realizado manifestaciones de apoyo a los cubanos que exigen cambios políticos en la isla. Estas manifestaciones buscan visibilizar la crisis en Cuba y promover la solidaridad internacional.
¿Qué ha motivado las protestas recientes de cubanos en el exterior?
Las protestas recientes de cubanos en el exterior han sido motivadas por el creciente malestar dentro de Cuba, donde la población enfrenta apagones frecuentes, escasez de alimentos y una crisis económica severa. Además, las manifestaciones son una respuesta al deseo de libertad y el fin de la represión política en la isla.
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