La cantante cubana Musteerifa volvió a tocar el corazón de sus seguidores al hablar con total sinceridad sobre su identidad y su forma de ser madre. En una entrevista con Se Pone Weno que se volvió viral en redes sociales, la artista compartió su historia desde un lugar de fuerza, ternura y autenticidad.

Detrás del nombre artístico está Yaira Mustelier Laime, una de las voces más prometedoras del género urbano cubano. En esta ocasión, dejó de lado cualquier filtro para mostrarse tal como es: una madre orgullosa, una mujer valiente y una persona que ha aprendido a vivir fiel a sí misma. “Me siento como un hombre, pero para mi hija soy su mamá”, confesó con la serenidad de quien ha superado muchas batallas internas.

Lo más leído hoy:

El centro de su vida es su hija. Y para Musteerifa, ese vínculo lo significa todo. “Mi hija no tiene por qué saber lo que hago con mi pareja. Ella me dice mamá, o como quiera decirme. Yo soy su mamá”, dijo sin dudar, dejando claro que el amor no necesita etiquetas ni explicaciones.

Durante la entrevista, también habló del deseo de darle a su hija todo lo que ella no tuvo: “Mi hija es lo más importante que yo tengo. Es lo mejor que tengo. Quiero que mi hija lo tenga todo, que se sienta bien en todos los momentos”, dijo emocionada.

Uno de los comentarios que más ha dado que hablar fue cuando expresó: “Me encantaría que le gusten los hombres, que no sea como yo, porque este mundo es un poco difícil”. Más que un juicio, fue un deseo de protegerla de los prejuicios y dificultades que muchas veces enfrentan las personas por su orientación.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. “Se me aguaron los ojos escuchándola”, escribió un seguidor. “Eres auténtica y eso te hace más linda persona”, dijo otro. Entre los comentarios también se destacaron los de madres que se sintieron identificadas y personas de la comunidad LGBTIQ+ que agradecieron su valentía.

Incluso sus propios vecinos dejaron mensajes de cariño, contando lo mucho que transmite solo con su forma de hablar y comportarse.

El reguetonero Yomil Hidalgo también celebró sus palabras: “¡Qué dura, asere! Mucha madurez y sentimiento en su respuesta, si aplicas siempre tus palabras la vida te tiene preparada grandes cosas. Bendiciones”.

Aquí, la entrevista completa a Musteerifa:

Preguntas frecuentes sobre Musteerifa y su entrevista conmovedora