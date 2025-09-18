Musteerifa está en una etapa de cambios y no tiene miedo de mostrarlo. Después de confirmar su romance con la bailarina Yazzira Durán en un video íntimo que revolucionó las redes, la cantante cubana ha dejado ver ahora otro detalle que marca este nuevo momento en su vida: el diseño completo del tatuaje que lleva en el cuello.
Aunque la palabra “LIFE” ya formaba parte de su piel desde antes, las nuevas imágenes revelan un trabajo mucho más elaborado y simétrico. En el centro del diseño destaca una clave de sol, rodeada de formas ornamentales que se extienden por todo el cuello, creando una composición que refleja fuerza, arte y equilibrio.
Una nueva etapa… también en la piel
Este tatuaje no es solo una cuestión estética: parece simbolizar el cierre de una etapa y el inicio de otra. Musteerifa no solo estrena amor, sino también estaría cerca de lanzar nueva música.
La canción inédita que acompaña su video con Yazzira tiene a sus fans esperando el lanzamiento oficial, y ahora, con este tatuaje a la vista, la cantante vuelve a dejar claro que está en su mejor momento personal y artístico.
Estilo urbano y mensaje claro
En las fotos, Musteerifa aparece con su estilo característico: camiseta blanca, pantalón militar, gafas oscuras y sus inseparables dreadlocks. Junto a una moto y un perro, posa dejando ver el tatuaje desde todos los ángulos.
Ahora, su cuello refleja también su amor por la música con ese detalle de la clave de sol. ¿Qué te parece el nuevo tatuaje de Musteerifa?
