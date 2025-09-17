Desde que Musteerifa compartió en Instagram un video donde aparece muy cariñosa con otra mujer —besos incluidos y una canción inédita de fondo—, los comentarios no han parado. La música despertó interés, sí, pero lo que realmente encendió la curiosidad de sus seguidores fue la identidad de su acompañante: Yazzira Durán, una joven bailarina cubana que empieza a ganar terreno en la escena urbana.

La propia Musteerifa se encargó de etiquetarla en el video y, con ello, despejó cualquier duda sobre quién era la mujer que aparecía a su lado.

Lejos de ser una desconocida, Yazzira lleva años vinculada al mundo de la música urbana en Cuba. Ha participado en videoclips como “Habla Toro”, el explosivo tema de Bebeshito, 6ix9ine y Lenier, además de producciones como “Mano”, “Carne”, “Mentalidad Remix” o “No creo”, bajo el sello de Planet Records. También ha trabajado con artistas como Ja Rulay y Charly & Johayron en sus vídeos y presentaciones, lo que la ha convertido en una presencia frecuente dentro del reguetón cubano en la isla.

Más allá de las cámaras, lo que define a Yazzira es su estilo. Su baile combina fuerza, sensualidad y mucha autenticidad, alejándose de moldes predecibles. En redes sociales se presenta como artista, comparte parte de sus proyectos y se muestra siempre con una imagen genuina y cercana, lo que le ha permitido construir una base de seguidores que valoran tanto su talento como su naturalidad.

En su biografía deja una frase que resume bien su visión: “El baile no es un hobby ni un negocio. Es arte”. Y así lo demuestra en cada escenario o grabación en la que participa: su manera de moverse va más allá de una coreografía y transmite carácter.

Aunque ni ella ni Musteerifa han hecho declaraciones públicas sobre su relación, el video que compartieron habla por sí solo. La química entre ambas es evidente, y para muchos seguidores no hay dudas de que Yazzira es ya parte fundamental de esta nueva etapa personal y musical de la cantante.

La publicación no solo confirmó un romance, también catapultó a Yazzira a la mirada del gran público. Ahora, con los focos puestos sobre ella, la bailarina empieza a perfilarse como una de las figuras más comentadas del momento, gracias a su carisma, autenticidad y un talento que ya no pasa desapercibido.

