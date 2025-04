María Elvira reacciona a valla de "los verdaderos traidores" y manda mensaje a cubanos con I-220A

La congresista María Elvira Salazar reaccionó con agradecimiento -y casi euforia- a la colocación no de una, sino de seis vallas en respuesta a la que en el Palmetto los acusaba a ella y a Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez de traidores.

"Llego de vuelta al distrito 27 y me dice mi staff que hay una guerra de vallas, que hay una valla que ponen en el Palmetto pagada por los demócratas, que dice que yo soy una traidora, pero entonces aparecen seis vallas para contrarrestar esas, pagadas por la gente I-220A, diciendo que están agradecidos y diciendo quiénes son los verdaderos traidores", dijo María Elvira en un video publicado en X.

La congresista aseguró que los cubanos con I-220A, porque los mordió el comunismo ycomo sufrieron sus consecuencias, saben quiénes son los verdaderos traidores.

"Ellos entienden muy bien que nosotros en el Congreso somos los únicos que los estamos ayudando, que estamos tratando de que ese 'papel de basura' que les dio la Administración Biden sirva para algo, que puedan recibir parole y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. La agradecida soy yo, porque son seis vallas versus una", se congratuló.

La legisladora calificó de "bandidos" a los demócratas que calificaron de traidores a los congresistas, cuando los verdaderos traidores son esos dictadores que han destruido esos países.

La republicana aprovechó la ocasión para reiterar su apoyo a los cubanos con I-220A y su vocación de lucha para que lleguen a ser legalizados.

“Yo, María Elvira, sigo comprometida con la I-220A y yo sé muy bien que bajo la administración del presidente Trump ustedes van a tener su parole y su legalidad", concluyó la congresista, que insistió en su promesa de apoyo.

Reacción previa de María Elvira

En entrevista la pasada semana con Mario Vallejo para Univision, Salazar dijo que a los que pagaron la valla le diría lo mismo que a quienes creen que el Socialismo es bueno.

Dice que a quienes creen que el Socialismo es bueno los emplaza a ir dos semanitas a Cuba a vivir el Socialismo; y en este caso a quienes los llaman a ellos “traidores” los invita a viajar dos semanas a Washington y ver de cerca lo mucho que ellos trabajan.

“Eso es lo mismo que le estoy diciendo a la gente que pusieron la valla... ¿Nosotros traidores?”, cuestionó.

“Yo les doy la oportunidad de que vengan y estén conmigo dos semanas pa’ que vean lo que es trabajar de verdad para el distrito 27”, concluyó.

En días recientes, a propósito de la valla, Salazar había declarado al Miami Herald, a través de su portavoz: “Nadie en el Congreso de EE.UU. ha luchado más que yo por los venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyen de la dictadura. Esto es propaganda barata al estilo castrista”.

La valla de la que todo el mundo habla en Miami

La polémica valla publicitaria colocada en plena autopista Palmetto acusa de “traidores” a los políticos cubanoamericanos del sur de la Florida, por no respaldar a la comunidad inmigrante frente a las fuertes políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump.

La imagen del cartel muestra los rostros en blanco y negro del actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, juntos a los representantes cubanoamericanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.

Todos aparecen sobre un fondo rojo, acompañados por la palabra “TRAITORS” (traidores), en letras mayúsculas blancas.

Debajo, el mensaje remata con una triple acusación: “To immigrants. To Miami-Dade. To the American Dream” (“A los inmigrantes. A Miami-Dade. Al sueño americano”).

En la parte inferior del cartel, se lee el mensaje “Protect TPS / Protejan TPS” (Estatus de Protección Temporal), acompañado de la bandera de Venezuela, reforzando la denuncia hacia el aparente desinterés o rechazo de los aludidos en mantener esa política migratoria humanitaria.

Según reportó El Nuevo Herald, la valla forma parte de una campaña impulsada por el Caucus Hispano Demócrata del Condado Miami-Dade, una organización vinculada al Partido Demócrata, que denuncia la inacción y el silencio de estos líderes republicanos frente a las recientes medidas de Trump.

Los verdaderos traidores

Pero todo no quedó ahí, pues nuevas vallas -colocada al menos una de ellas en Hialeah- mostraron los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Daniel Ortega, junto al mensaje en inglés: “The real traitors – To their people. To freedom. To human rights.” (Los verdaderos traidores - A sus pueblos. A la libertad. A los derechos humanos).

Según trascendió la iniciativa fue financiada por más de 180 cubanos con estatus migratorio I-220A.

“Sentimos indignación. Les respondimos con la verdad: los verdaderos traidores son esos regímenes comunistas que nos obligaron a huir de nuestros países”, afirmó en declaraciones a Telemundo 51 Lianet Pérez, una de las promotoras de la nueva campaña.

“Estamos muy agradecidos con esos congresistas. Ellos han alzado la voz por nosotros desde el principio”, apuntó.

El grupo busca visibilizar la situación migratoria de quienes viven en un limbo legal, sin acceso a beneficios ni protecciones migratorias sólidas. Aseguran que su acción no responde a intereses partidistas, sino a un reconocimiento hacia quienes consideran aliados en su lucha.

Los organizadores ya han entablado comunicación con las oficinas de los congresistas mencionados y han anunciado una convocatoria frente al Capitolio el próximo 25 de abril a las 9:00 a.m., donde seguirán exigiendo una solución legal para sus casos.