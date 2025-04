"Siento decepcionarles un poquito": Cubana revela cuánto paga al mes por vivir en una casa rodante en EE.UU. y cómo la adquirió

Una joven cubana que vive en Estados Unidos ha generado debate y empatía en redes sociales tras compartir en TikTok cuánto le cuesta mensualmente vivir en una casa rodante. Carolina, quien se identifica en la plataforma como @carolina_makeup_99, contó que tiene 26 años, vive junto a su esposo en una RV y que ambos decidieron adoptar este estilo de vida a tiempo completo.

“Hello, soy cubana, tengo 26 años y vivo en una casita rodante junto con mi esposo tiempo completo”, comienza diciendo en uno de sus videos más recientes. Carolina explicó que muchas personas la han juzgado por su elección. “Siento decepcionarles un poquito porque muchas personas piensan que vivir en una casita rodante es económico o es de pobre. Me han dicho pobre en los comentarios y la verdad es que no es así”, afirmó, visiblemente molesta por los prejuicios.

En su testimonio, detalló que la casita rodante fue financiada y que el pago mensual por la RV es de 700 dólares. A eso se suma el parqueadero donde reside actualmente, en Belle Chasse, Luisiana, por el que paga 950 dólares. “Aquí donde estamos no es nada económico porque estamos a 10 minutos de la LNG Plant, por lo que pagamos $950 y la verdad no nos ofrece nada, solamente el poste para poder conectar la tráiler”, lamentó. También indicó que el seguro de la casa rodante cuesta 110 dólares mensuales. “Básicamente se queda igual que una renta de un apartamento o de una casa al mes”, concluyó.

Las reacciones al video no tardaron en llegar. “Mamita, yo viví en RV y mi vida es muy feliz”, le comentó una usuaria. Otra escribió: “Eso solo lo dicen los que viven en Cuba”, en referencia a los comentarios despectivos que ha recibido. “Pobre pero feliz, al menos estás pagando tu casa amiga”, apuntó otra seguidora. Carolina respondió con naturalidad: “Mi vida jajaja sí, tú sabes lo que es eso… gracias mameee”.

Algunos usuarios cuestionaron el valor económico del estilo de vida. “Si es igual a una renta, no ahorras o adquieres beneficios, ¿cuál es el punto?”, preguntó una usuaria. Carolina respondió que lo importante es la libertad de decidir y que no está atada a un alquiler convencional. “Lo importante es que seamos felices”, dijo, recibiendo el respaldo de otros cubanos y latinos en EE.UU. “Tú tienes tu techito, tienes una cama cómoda donde dormir, no pasas frío, te resguardas del calor, vistes, calzas y comes… ¿quién es pobre?”, escribió una usuaria en su defensa.

En otro video anterior, Carolina ya había explicado el proceso de compra de la RV. “Es un proceso bien sencillo, básicamente todo depende del crédito que tengas”, dijo. Aclaró que su casa fue financiada y que dieron una entrada o down payment del 10%, equivalente a 8,000 dólares. “Tienen que sacarla asegurada del dealer, ya que eso es un requisito. También venden muchos accesorios que van a hacer falta una vez te llevas la RV, como tuberías para el agua fresca, mangueras de drenaje, protector de voltaje y muchas otras cosas más”, añadió. En ese video invitaba a sus seguidores a dejar preguntas para responderlas en futuras publicaciones.

Días antes, en la misma red, la joven cubana había mostrando el interior de su casa rodante modelo “Eagle”. Con cocina de diseño moderno, encimeras sólidas, lámparas colgantes y espacios optimizados, el video reflejaba una vida nómada con comodidad, elegida por muchas familias migrantes como alternativa frente a los altos costos de alquiler en Estados Unidos.

Ahora, con esta nueva entrega, Carolina no solo muestra una forma distinta de vivir, sino que también defiende su derecho a hacerlo sin ser juzgada. “Déjenme saber en los comentarios qué les parece… besitos y bendiciones, bye”, concluyó en su video, con una sonrisa pese a las críticas.

