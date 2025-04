Cubano protagoniza momento divertido en recogida de huevos de Pascua: “Nosotros no tuvimos esa infancia”

Un cubano ha protagonizado un momento tan gracioso como emotivo durante una adelantada recogida de huevos de Pascua en Estados Unidos.

En un evento pensado para niños, el hombre no dudó en lanzarse al césped, entre risas y carreras, para recolectar huevos de plástico como si fuera uno más. Su entusiasmo desató aplausos y carcajadas, y el video, publicado en la cuenta de TikTok @NormayRael Diaz no tardó en hacerse viral.

Más allá del humor, la escena ha tocado una fibra sensible entre muchos cubanos de la diáspora que reconocen en ese gesto algo más profundo y es el deseo de vivir, aunque tarde, una infancia que muchos nunca conocieron.

"Muchacha, no le quites ese momento a ese hombre. Nosotros no tuvimos eso a la edad de sus hijos", escribió un usuario. Otros comentarios abundaron en la misma línea: “Está viviendo una etapa saltada por los niños cubanos”, “Nosotros no tuvimos esa infancia”, “Él está complaciendo a su niño interior”.

La nostalgia colectiva afloró en los comentarios. "Nací en el 90 y en Cuba solo vi hambre, miseria. Mi juguete era un tronco de palo que halaba con una soga. Hoy tengo 34 años, tengo un carro control y un avión. Todas las tardes juego", escribió un internauta.

Para muchos cubanos, la infancia fue un período de escasez donde los juegos eran rudimentarios y las celebraciones como la Pascua simplemente no existían. “De hecho, ahora ni caramelos hay para niños en Cuba”, señaló otra persona.

“Solo un cubano lo entendería… nunca es tarde para sacar ese niño interior que nunca disfrutó de estos momentos… además, qué mejor que con su familia para sentirse así”, escribió un usuario.

La escena, aunque breve, ha sido para muchos un símbolo de redención emocional, en donde prima la risa, el juego, la ternura y todo aquello que en la infancia quedó pendiente.

Aunque esta parece ser una fiesta adelantada debido a que oficialmente la Pascua se celebrará el domingo 20 de abril, una fecha que varía cada año ya que responde al calendario lunar, no perdió el significado de la ocasión.

El día de Pascua suele estar lleno de actividades como decorar huevos, esconderlos en jardines o parques y que los niños los busquen. El Conejo de Pascua es el personaje simbólico de esta festividad, y los eventos comunitarios se multiplican por todo el país.

Uno de los más esperados es el White House Easter Egg Roll, organizado por la Casa Blanca. Para participar en esta actividad exclusiva, las familias deben registrarse en una lotería a través del sitio recreation.gov. Cada hogar puede solicitar hasta seis boletos, con el requisito de incluir al menos un niño (de 13 años o menos) y un adulto.

