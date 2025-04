Revelan la llamada al 911 que llevó a la detención de William Levy en un restaurante de Florida

Una llamada al 911 revelada recientemente por las autoridades detalla el incidente que terminó con la detención del actor cubanoamericano William Levy en un restaurante ubicado en Weston, Florida.

El hecho ocurrió el pasado lunes en un establecimiento sobre Weston Road, según indica el informe de arresto difundido por la Oficina del Sheriff de Broward.

En el audio de la llamada, una persona del restaurante reporta al operador que dos personas se encontraban alterando el orden y se negaban a abandonar el lugar. "Tenemos dos personas ebrias en el restaurante, creo que también están drogadas. No quieren irse, no quieren pagar la cuenta", se escucha decir al denunciante.

El empleado también relató que el personal del restaurante intentó ofrecer un descuento para calmar la situación, pero los involucrados comenzaron a discutir con otro cliente.

“Discutieron con otro cliente, se están poniendo más agresivos”, señaló el interlocutor. Durante la llamada se oyen gritos y alboroto antes de que finalice.

Según el informe policial, William Levy, de 44 años, se encontraba “visiblemente intoxicado” y causando una fuerte alteración dentro del local. El gerente del restaurante le pidió que se retirara y que no regresara al establecimiento.

Cuando un oficial del alguacil llegó a la escena, le solicitó varias veces a Levy que abandonara el lugar, pero al no obedecer, fue arrestado y llevado a la cárcel del condado.

El actor recuperó su libertad la tarde del martes tras pagar una fianza.

A la salida de la cárcel, Levy declaró a los medios que su intención había sido calmar una discusión.

“De repente comenzó a discutir con otro tipo, traté de calmar la situación y terminé yo esposado”, expresó.

William Levy enfrenta ahora cargos por intoxicación desordenada en público y traspaso ilegal.

Levy, quien emigró desde Cuba a Miami en su adolescencia, se hizo famoso por su trabajo en telenovelas en español. Más tarde ganó popularidad en Hollywood, participando en la película The Single Moms Club de Tyler Perry y en el programa Dancing With the Stars, donde obtuvo el tercer lugar en 2012 junto a su compañera Cheryl Burke.

El incidente ha generado reacciones diversas entre sus seguidores y ha vuelto a colocar al actor en el centro de atención mediática.

