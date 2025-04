Identifican a madre cubana asesinada en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La madre cubana que este martes fue brutalmente asesinada a puñaladas por su pareja en Santiago de Cuba ha sido identificada como Zoraida Milagros Romero Castillo y tenía entre 32 y 35 años, según precisó en las últimas horas el periodista Yosmany Mayeta a partir del testimonio de vecinos y excompañeros de trabajo.

"Ella estudió conmigo. Trabajó en el seminternado de Micro 2 (frente al F) y este curso estaba trabajando en el círculo infantil. Todos sus compañeros hemos sentido esto, porque era una buena muchacha y cuidaba mucho de su niña y y de su mamá enferma", expresó una maestra quien pidió que no revelaran su identidad.

"Su hija lo vio todo. Partía el alma como llamaba a su mamá mientras la veía bañada en sangre. Su madre también estaba mal, no sé cómo explicarte lo que hemos vivido, y no se me borran los gritos de mi mente", describió otra vecina a la citada fuente.

Testigos de la agresión pidieron al periodista resaltar el apoyo de jóvenes anónimos que llevaron a la víctima malherida en un vehículo hasta el policlínico local.

La fuente precisó que imágenes del interior del interior del auto donde donde la socorrieron evidencian cuánta sangre perdió la pobre mujer, que recibió heridas en varias partes del cuerpo.

Todavía no ha trascendido la identidad del agresor, aunque se sabe que es un exconvicto y que ya fue capturado.

Previamente se había indicado que la víctima residía en el Edificio F10 del Distrito José Martí, y que había sido atacada primero en su vivienda en presencia de su hija pequeña y de su madre enferma y luego había sido rematada en el hospital.

Personas cercanas aseguran que había iniciado hace poco una relación con el agresor, quien había salido recientemente de prisión.

En el apartado comentarios, cientos de internautas claman por justicia. Un gran número de ciudadanos ha exigido pena de muerte o cadena perpetua sin beneficios para el asesino.

La demanda de juicios ejemplarizantes y el fin de la impunidad hacia los feminicidas se repitió en cientos de mensajes.

Muchos consideran que el sistema judicial cubano ha sido demasiado indulgente en casos similares, permitiendo la reincidencia de criminales reincorporados a la sociedad sin supervisión efectiva.

Hasta el cierre de esta nota, plataformas feministas no se han pronunciado sobre este nuevo feminicidio, que sería el número 12 en lo que va de año.

El pasado 12 de abril una maestra de 35 años y madre de dos hijos fue asesinada por su pareja en plena vía pública en la comunidad de Las Delicias, en el municipio Puerto Padre, provincia de Las Tunas.

Ese crimen también causó conmoción entre vecinos, compañeros de trabajo y defensores de los derechos de las mujeres. En ese caso la víctima fue identificada como Nancy Leyva García, una maestra muy querida por su comunidad educativa.

Hasta el 14 de abril, los observatorios de género OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) contabilizaban al menos 11 feminicidios confirmados.

