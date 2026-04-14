Asesinato de joven madre de 23 años en Matanzas eleva a 16 los feminicidios en Cuba en 2026

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Los observatorios de género independientes Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) confirmaron este lunes el asesinato de una joven madre de 23 años por su expareja en Jagüey Grande, Matanzas, hecho que eleva a 16 la cifra de feminicidios registrados en Cuba en 2026.

Marina (Marian) Pino Martínez, madre de dos niñas pequeñas, una de cuatro años y otra de pocos meses de vida, murió el pasado el pasado 10 de abril en su hogar en la localidad de San Bernardo, a causa de la agresión de su expareja, según el informe de ambas organizaciones -que llevan un subregistro independiente de los casos de feminicidios en la isla- y reportes que circularon en redes sociales desde que ocurrió el trágico suceso.

Este crimen de violencia machista, el tercero reportado por los observatorios en menos de 30 horas, vuelve a causar conmoción y dolor en la sociedad cubana.

Captura de Facebook/Alas Tensas

El fallecimiento de Marian, que trabajaba como educadora infantil, ha sacudido en especial a la comunidad de Jagüey Grande, municipio que ha sido escenario de varios feminicidios en los últimos años.

Perfiles no oficiales en redes sociales difundieron la información preliminar sobre el caso e identificaron al agresor de la joven como José Luis Piña, quien fue capturado un día después del crimen. Estos datos no han sido confirmados oficialmente ni por las plataformas independientes.

OGAT y YSTCC alertaron en su comunicado sobre "una nueva tendencia revictimizante en las redes sociales sobre Cuba hacia las mujeres en el ciclo de la violencia machista" y sostuvieron que "es imposible salir del ciclo sin ayuda especializada ni un protocolo de justicia para este problema específico".

"La sociedad cubana carece hoy de lo más elemental para responder adecuadamente a todas las personas afectadas por la violencia feminicida", aseguraron, una advertencia que han hecho en reiteradas ocasiones ante el vacío legal e institucional en relación con los feminicidios en Cuba.

La respuesta del gobierno cubano ante la creciente violencia contra las mujeres es prácticamente nula. El país no tiene una ley integral de violencia de género y el Código Penal aprobado en 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo; tampoco existen refugios ni protocolos de protección efectivos para mujeres y niñas en riesgo.

El cómputo conjunto de OGAT y YSTCC hasta este 13 de abril suma 16 feminicidios confirmados, nueve intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género.

Las plataformas investigan, además, 11 posibles feminicidios, cuatro intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025, así como seis posibles feminicidios alertados en 2026.

El caso de Marian Pino se suma a una creciente escalada de crímenes de esta naturaleza desde inicios del año. Este domingo, los observatorios confirmaron otros dos feminicidios: el de Yarisleidis Saavedra Hernández, de 26 años, asesinada por su padre en Pinar del Río, y el de Maylén Fernández Soriano, de 26 años, cuya pareja le arrebató la vida en presencia de su hijo pequeño, en Las Tunas.

Sobre Maylén, los observatorios señalaron que "aún con vida y ante la extrema precariedad, fue trasladada hacia el hospital en una carreta de bueyes y falleció antes de llegar".

Durante el primer trimestre de 2026 se documentaron 13 feminicidios: seis en enero, uno en febrero y seis en marzo. Al menos siete menores quedaron sin el cuidado de sus madres como consecuencia directa de esos crímenes.

Las cifras de OGAT y YSTCC constituyen un subregistro de la realidad, dado que el Estado cubano no publica estadísticas completas ni desagregadas sobre estos crímenes.