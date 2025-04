Vídeos relacionados:

El cantante cubano Ovidio Crespo, conocido artísticamente como Ovi, rompió el silencio sobre uno de los momentos más difíciles de su vida durante una reciente entrevista con La Familia Cubana, donde confesó que estuvo a punto de ser deportado a Cuba tras ser arrestado y puesto bajo custodia del sistema de inmigración en Estados Unidos.

“Tuve un problema con un caso, un malentendido con una persona. Me arrestaron y me pusieron en un hold de inmigración. Estuve tres meses en Krome”, relató el artista. “Me querían mandar para Cuba otra vez”.

Lo más leído hoy:

Ovi explicó que, ante la posibilidad de ser repatriado, pensó en alternativas desesperadas. “Yo ahí no tengo nada. Decía: no me voy a ir del aeropuerto de Cuba. Me cogeré otro pasaje para Colombia o para México y haré corridos tumbados”.

Durante la entrevista, el cantante reconoció que lo más duro de todo el proceso fue la posibilidad de separarse de su madre y su hijo. “Lo que me asfixiaba era que no vería a mi mamá y a mi hijo. Cuando yo estaba en inmigración, la única que estaba ahí era mi mamá. Si no llego a tener a mi mamá aquí, no sé qué habría hecho”.

Ovi contó que tuvo que enfrentar un largo y complejo proceso legal para evitar la deportación. “Tuve que pelear el caso de inmigración como tres meses yendo a corte, y me dieron el perdón. Eso lo puedes pedir una vez en la vida, y me lo dieron”, señaló. “Te perdonan por todo y te echan los papeles para atrás”.

El artista agradeció el respaldo legal y familiar que recibió durante su estancia en el Centro de Procesamiento Krome, en el sur de Florida. “Yo era un angelito en Krome, por eso me dieron el perdón. Mis taxes estaban en regla y mi abogada era buenísima”.

Uno de los momentos más duros que vivió durante su encierro fue enterarse de la muerte del reguetonero cubano El Taiger, ocurrida justamente el día de su cumpleaños. “Eso me cambió la mente. Estaba asfixiado dentro y cambié la mentalidad, porque hay que agradecer que estamos vivos”, reflexionó.

A pesar de las condiciones del centro, Ovi aseguró que intentaba mantener el ánimo. “Eso era como un campismo, pero lo malo es que no sabes para dónde te van a mandar. Todos los días te preguntas eso. Imagínate ir para Cuba otra vez... Los dominicanos felices por volver a Dominicana, los colombianos también. Los cubanos, nadie quería irse para Cuba”.

Preguntas frecuentes sobre la situación migratoria de Ovi y la política migratoria en EE.UU.