El tema “Dichávate”, interpretado por Ya Ice Dilan, Rey Toni y Helabusador, sigue arrasando en Cuba y entre los cubanos en el exterior. Con un ritmo pegajoso, la canción se ha convertido en uno de los mayores éxitos del reparto cubano en los últimos meses.

Ahora, el tema se prepara para dar un paso más: Rey Toni y Helabusador estuvieron en el estudio en Miami grabando el remix junto al artista cubano Ovi, quien ha colaborado con figuras del trap y el reguetón como Ñengo Flow, Myke Towers y Ozuna.

En YouTube, el video oficial supera los tres millones de visualizaciones, y en TikTok, el tema acumula miles de videos de fans que no han dudado en subir sus bailes o videos con la popular canción.

El impacto del tema ha llegado incluso a figuras reconocidas. Alexander Delgado, de Gente de Zona, compartió un video escuchando la canción, y la española Bad Gyal se grabó bailándola entre luces rosas, escribiendo: “Qué es lo que tiene esta música”.

Con el remix en marcha y la atención puesta en Miami, “Dichávate” reafirma el poder de la música urbana cubana para cruzar fronteras. Lo que empezó como una colaboración entre tres jóvenes artistas se ha convertido en un fenómeno cultural que representa la nueva cara del reparto: fresca, viral y con ambición internacional.