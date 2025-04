"Ojalá que otro me la consuele": Tekashi sigue de fiesta mientras Hallel graba videoclip rodeada de hombres

Mientras Hallel Génesis se luce en un nuevo videoclip rodeada de chicos guapos y musculosos, el polémico rapero Tekashi 6ix9ine, no se queda atrás y sigue dando de qué hablar en redes sociales.

El cantante apareció recientemente en un video acompañado de dos mujeres, cantando en plena discoteca el pegajoso estribillo del tema "Mírame" de Blessd y Ovy on the Drums, justo la parte que muchos ya interpretan como una indirecta directa para la cantante cubana.

Lo más leído hoy:

“Pero se pierde lo que no se cuida, lo más probable es que otro te castiga / Mi amor pa qué le digo que no, su adiós duele, pero vuele / Que mientras yo me enredo en otras pieles, ojalá que otro me la consuele”.

Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, muestran a Tekashi pasándola en grande, sonriente, bebiendo y acompañado de estas mujeres, mientras canta junto a ellas con énfasis cada palabra de ese verso que parece tener nombre y apellido.

Por su parte, Hallel Génesis sigue enfocada en su carrera artística. Este miércoles compartió en sus redes imágenes de su próximo videoclip, donde se le ve radiante, bailando y muy bien acompañada por varios modelos con físicos imponentes. ¿Una respuesta visual a los desplantes del rapero?

Aunque ninguno ha hecho declaraciones públicas sobre el estado de su relación o su ruptura, sus publicaciones han sido suficientes para encender las especulaciones entre sus seguidores. La tensión entre ambos sigue siendo un festín para el mundo del entretenimiento.

Preguntas frecuentes sobre la relación entre Tekashi 6ix9ine y Hallel Génesis