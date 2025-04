"Con plástico porque no hay combustible": Cubano enseña cómo enciende el carbón cuando "toca" apagón

El cubano Alex Daniel compartió en TikTok un video en el que muestra cómo enciende carbón usando plástico, debido a la falta de electricidad y combustible. “Nada, familia, hoy lo que tocó fue apagón total en Cuba”, dice en la grabación.

En el video, grabado en Los Arabos, provincia de Matanzas, el joven comenta que utiliza plástico porque no tiene acceso a gasolina ni otro tipo de combustible. “Esto es una total hazaña la del Cuba… no diría que es una, un instinto de supervivencia… mi gente, sí, de supervivencia porque muchas personas lo utilizan para comer y tienen que prenderlo así de esta manera”, explica @alex.daniel188 mientras muestra cómo lo prende.

Además, comentó que siempre termina quemándose los dedos cuando intenta encender el carbón. “Nunca está de más decir, caballero, que no hay una quemada que no me den un dedo. Literal, siempre. Cada vez que lo enciendo, me quemo los dedos”, dice al final de su testimonio, que describe como un “mini blog”.

El propio Alex Daniel reconoció en los comentarios que la situación es “muy triste”. Otros usuarios expresaron apoyo y compartieron su cercanía geográfica o emocional con la experiencia. Una internauta comentó: “Saludos y muchas bendiciones, soy de Los Arabos”, a lo que el joven respondió que también es de ese municipio matancero.

Una situación que se repite

El testimonio de Alex Daniel se suma a otros similares publicados recientemente en redes sociales. A inicios de abril, una joven identificada como Sheyla mostró en TikTok cómo debe encender carbón con una mezcla de petróleo y gasolina ante la falta de gas licuado. En su video, destacó que el litro de petróleo cuesta 350 pesos y la gasolina 400, lo que obliga a muchas personas a improvisar con papel, hojas de plátano o cualquier otro material disponible.

Pocos días después, otra cubana llamada Yisell, bajo el usuario @una.cubana.de.el, compartió su rutina tras un apagón. Con tono irónico, describió cómo se despierta con “ojeras como un mapache” y se ve obligada a cocinar con carbón, limpiar los calderos llenos de tizne y cuidar a su hijo en condiciones precarias. “La verdad es que es por gusto, porque mañana se van a poner igual o quizás peor”, dijo mientras mostraba sus utensilios ennegrecidos.

Hasta medios oficialistas reconocen la precariedad

El pasado febrero, el periódico oficialista Girón publicó un fotorreportaje titulado “El fuego improvisado y un plato de comida frío”, en el que mostró imágenes de personas cocinando con leña o carbón en patios y exteriores, sin electricidad ni gas. Aunque el texto intentó resaltar la “creatividad” de los cubanos, las imágenes evidenciaban la dureza de una realidad que ha generado críticas en redes sociales.

Según ese reportaje, muchas familias deben esperar sus breves turnos de electricidad para cocinar o improvisar fogones con ladrillos. También se mencionan casos como el de una mujer enferma que debe usar leña por falta de gas licuado.

El aumento del uso de carbón y leña ha provocado una subida de precios. En provincias como Holguín y Las Tunas, el saco de carbón puede superar los 1,400 pesos, convirtiéndose en un recurso inaccesible para muchas familias.

Una isla entre apagones y fogones improvisados

El caso de Alex Daniel, como los de Sheyla y Yisell y otros muchos, evidencia una situación cotidiana que se extiende en toda la isla. Ante los constantes apagones y la escasez de combustibles, cocinar se ha vuelto un acto de supervivencia que requiere ingenio, sacrificio y resistencia.

El plástico, la leña y otros materiales sustituyen al gas o la electricidad, pero conllevan riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente. Mientras tanto, la mayoría de los cubanos continúan adaptándose como pueden a un sistema energético colapsado.

