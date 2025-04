La influencer cubana Enileidy Amarán, conocida como wanderlust__official_ en redes sociales, volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar un video en TikTok mostrando la villa donde se alojó durante sus vacaciones en Turcas y Caicos. El precio: 8 mil dólares por noche.

“Hoy te muestro la villa en Turcas y Caicos que me hospedé por 8 mil dólares la noche”, dice en el video. La propiedad, de 2.500 pies cuadrados, cuenta con dos habitaciones idénticas con baño privado, cocina equipada, chef privado y mayordomo disponible las 24 horas.

Aunque elogió el servicio y la comida como “un 10 de 10”, también fue clara: “Honestamente, para el precio me esperaba un poco más de lujo”.

Eso sí, no todo decepcionó. La villa está ubicada frente a una de las playas más famosas de la isla, y según la propia Amarán, “despertarme con esta vista todos los días valió la pena”.

Como si no fuera suficiente con el precio, sorprendió a sus seguidores con un dato curioso: “Le pregunté a ChatGPT (historia real) qué hotel me recomendaba en Turks and Caicos basado en mi Instagram y me recomendó este. ¿Qué creen, tenía razón?”.

El video generó todo tipo de reacciones. Algunos quedaron boquiabiertos con el nivel de lujo:

“Tienes una vida de sueños… pero simple pregunta: ¿con esa posibilidad ayudas a fundaciones o personas que necesitan?”, “Quisiera saber de dónde ella saca toda esa plata. Un trabajo no te alcanza para tanto, hay algo raro ahí” o “Te felicito por tu vida de millonaria, pero también deberías mostrar a quién ayudas”

Otros salieron en su defensa con entusiasmo: “Es empresaria, lo tuyo se llama envidia”, “Gracias a ella veo lugares hermosos que ni sabía que existían” o “Disfruta bella, que para eso trabajas duro”

La influencer cubana no se quedó callada. Respondió a varias críticas con tono irónico y sin perder la compostura. A quienes le pedían más empatía o transparencia, les dejó claro que no tiene por qué justificar cómo gasta su dinero.

Con miles de seguidores y una estética cuidada, Enileidy se ha convertido en una figura reconocida dentro del mundo del lujo, los viajes exclusivos y el bienestar. No es la primera vez que comparte estancias espectaculares alrededor del mundo, y sus fans ya están esperando cuál será su próximo destino.

Por ahora, la vista desde Turcas y Caicos sigue dando de qué hablar.

