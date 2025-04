¡Lo volvió a hacer! Kenny Robert parodia a Rachel Arderi e imita su video vistiendo la ropa de Bebeshito

Kenny Robert no se quedó atrás y, con su característico humor, lanzó una parodia hilarante del reciente video de Rachel Arderi desde Las Vegas, donde la modelo se viste con ropa de su pareja, el reguetonero Oniel Bebeshito, mientras él narra el proceso entre risas.

Esta vez, Kenny replicó el peculiar look y el resultado desató carcajadas. Vestido con una camiseta blanca cortada al estilo “crop top”, una camisa blanca anudada a la cintura, y una bermuda de mezclilla, Kenny imitó a Rachel al pie de la letra.

Incluso recreó las icónicas motonetas que se hizo la modelo y hasta las botas blancas que la influencer había “jorobado” en su versión original. Solo que, en un giro cómico, Kenny optó por bolsas plásticas en los pies en lugar de botas, acentuando aún más el tono de humor y burla del video.

Los gestos exagerados y la voz en off de Jessica, personaje de Kenny, y las poses que hace para replicar las poses sensuales que Rachel hizo frente a la cámara son para morir de la risa, y enseguida los seguidores de Kenny se preguntaron si Rachel volvería a sentirse ofendida con la parodia de Kenny.

“Hasta aquí me llegó el olor de tu sobresaturada y magnificente esplendorosa esencia”; “Esto como que es déjà vu me meo”; “Ese outfit fue utilizado aquí en Las Vegas o estoy equivocada”; “Me parece conocido el outfit”; “Vi ese mismo outfit aquí en Las Vegas”; “Ya he visto esto antes, pero sin dudas eres mejor”; “Bueno el de Jessica no es el original y aun así le quedó más original”; “Siento que tu outfit es más esencia que apariencia Jessica”; “Jessica solo tienes que dejarte fluir recuerda que ante todo eres más esencia que apariencia”, se burlaron algunos de los seguidores de Kenny haciendo alusión a Rachel.

Semanas atrás, ambos protagonizaron una tensa polémica en redes sociales cuando Rachel reaccionó molesta a una broma anterior de Kenny, donde él imitaba su forma de hablar y gesticular, y esto provocó el distanciamiento entre los dos.

